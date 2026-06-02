Rusia refuerza su apoyo a Cuba ante apagones

Martes, 2 de junio de 2026

Moscú anunció nuevos proyectos con La Habana mientras la isla enfrenta escasez de energía, combustible y salida de inversiones.



Cuba podría recibir un nuevo impulso de Rusia para enfrentar la crisis energética que afecta al país desde hace meses. El Gobierno ruso confirmó que trabaja junto a La Habana en una serie de proyectos estratégicos vinculados a energía, transporte, agricultura y biotecnología.



El anuncio se produce en un contexto complejo para la isla, marcada por apagones frecuentes, dificultades para acceder a combustible y una situación económica agravada por sanciones estadounidenses y la reducción de inversiones extranjeras.



Cooperación en sectores clave



Desde Moscú señalaron que ambas naciones avanzan en iniciativas conjuntas destinadas a fortalecer áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico cubano.



Los proyectos abarcan energía, metalurgia, transporte, tecnologías de la información, educación, agricultura y producción biofarmacéutica. Además, se prevén nuevos encuentros bilaterales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.



Las autoridades rusas también reiteraron su rechazo a las medidas de presión impulsadas por Washington contra la isla y afirmaron que la situación cubana forma parte de sus conversaciones con Estados Unidos.



La crisis energética impacta en la vida cotidiana



La falta de combustible y los problemas de generación eléctrica continúan afectando distintos sectores de la sociedad cubana.



En educación, organismos internacionales advirtieron sobre dificultades para sostener el calendario escolar debido a las limitaciones en el transporte y a la falta de docentes. Miles de estudiantes vieron reducidas sus jornadas de clases, especialmente en regiones alejadas de los principales centros urbanos.



A esta situación se suman los daños aún no reparados en cientos de establecimientos educativos afectados por fenómenos climáticos recientes.



Turismo e inversiones bajo presión



La crisis también golpea a una de las principales fuentes de ingresos de Cuba: el turismo.



En las últimas horas, una importante cadena hotelera canadiense anunció el fin de sus operaciones en la isla. La empresa administraba decenas de establecimientos turísticos y atribuyó su decisión a las dificultades operativas y a las condiciones actuales del mercado.



La salida se suma a la reducción de vuelos de varias aerolíneas internacionales que suspendieron rutas hacia Cuba debido a los problemas de abastecimiento de combustible.



Un escenario de incertidumbre



El respaldo ruso aparece como una alternativa para aliviar parte de las dificultades económicas y energéticas que atraviesa la isla. Sin embargo, especialistas coinciden en que la recuperación dependerá de la capacidad de garantizar inversiones, mejorar el suministro energético y estabilizar sectores clave como el turismo y la educación.



Mientras continúan las negociaciones internacionales y los nuevos proyectos de cooperación avanzan, Cuba enfrenta el desafío de sostener servicios esenciales y reactivar su economía en un escenario de alta complejidad.



