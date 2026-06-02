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Rusia refuerza su apoyo a Cuba ante apagones
Martes, 2 de junio de 2026
Moscú anunció nuevos proyectos con La Habana mientras la isla enfrenta escasez de energía, combustible y salida de inversiones.

Cuba podría recibir un nuevo impulso de Rusia para enfrentar la crisis energética que afecta al país desde hace meses. El Gobierno ruso confirmó que trabaja junto a La Habana en una serie de proyectos estratégicos vinculados a energía, transporte, agricultura y biotecnología.

El anuncio se produce en un contexto complejo para la isla, marcada por apagones frecuentes, dificultades para acceder a combustible y una situación económica agravada por sanciones estadounidenses y la reducción de inversiones extranjeras.

Cooperación en sectores clave

Desde Moscú señalaron que ambas naciones avanzan en iniciativas conjuntas destinadas a fortalecer áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico cubano.

Los proyectos abarcan energía, metalurgia, transporte, tecnologías de la información, educación, agricultura y producción biofarmacéutica. Además, se prevén nuevos encuentros bilaterales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Las autoridades rusas también reiteraron su rechazo a las medidas de presión impulsadas por Washington contra la isla y afirmaron que la situación cubana forma parte de sus conversaciones con Estados Unidos.

La crisis energética impacta en la vida cotidiana

La falta de combustible y los problemas de generación eléctrica continúan afectando distintos sectores de la sociedad cubana.

En educación, organismos internacionales advirtieron sobre dificultades para sostener el calendario escolar debido a las limitaciones en el transporte y a la falta de docentes. Miles de estudiantes vieron reducidas sus jornadas de clases, especialmente en regiones alejadas de los principales centros urbanos.

A esta situación se suman los daños aún no reparados en cientos de establecimientos educativos afectados por fenómenos climáticos recientes.

Turismo e inversiones bajo presión

La crisis también golpea a una de las principales fuentes de ingresos de Cuba: el turismo.

En las últimas horas, una importante cadena hotelera canadiense anunció el fin de sus operaciones en la isla. La empresa administraba decenas de establecimientos turísticos y atribuyó su decisión a las dificultades operativas y a las condiciones actuales del mercado.

La salida se suma a la reducción de vuelos de varias aerolíneas internacionales que suspendieron rutas hacia Cuba debido a los problemas de abastecimiento de combustible.

Un escenario de incertidumbre

El respaldo ruso aparece como una alternativa para aliviar parte de las dificultades económicas y energéticas que atraviesa la isla. Sin embargo, especialistas coinciden en que la recuperación dependerá de la capacidad de garantizar inversiones, mejorar el suministro energético y estabilizar sectores clave como el turismo y la educación.

Mientras continúan las negociaciones internacionales y los nuevos proyectos de cooperación avanzan, Cuba enfrenta el desafío de sostener servicios esenciales y reactivar su economía en un escenario de alta complejidad.
     
 
 

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