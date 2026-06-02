Trump anticipó avances con Irán y habló de un posible acuerdo

Martes, 2 de junio de 2026

El presidente de EE.UU. aseguró que espera un entendimiento con Irán mientras continúan los ataques y la tensión regional.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que confía en alcanzar un acuerdo con Irán durante la próxima semana, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a Medio Oriente y genera preocupación por el suministro energético mundial.



La declaración llega en un contexto de negociaciones estancadas entre Washington y Teherán, mientras ambas partes continúan intercambiando acciones militares y buscan una salida al conflicto que permita restablecer la estabilidad en la región.



Persisten los enfrentamientos



Durante las últimas horas, fuerzas estadounidenses llevaron adelante nuevos ataques contra objetivos militares en territorio iraní. Según informó el Ejército norteamericano, las operaciones estuvieron dirigidas contra sistemas de radar y centros de control de drones.



La acción fue presentada como una respuesta al derribo de una aeronave no tripulada estadounidense. Se trata de una nueva operación dentro de una serie de intervenciones que se repitieron en los últimos días.



Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber respondido con ataques contra instalaciones utilizadas por fuerzas de Estados Unidos, aunque no precisó la ubicación exacta de los objetivos alcanzados.



El estrecho de Ormuz, un punto clave



Uno de los principales temas en discusión es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula una parte significativa del comercio global de petróleo.



La continuidad de las tensiones genera preocupación en los mercados internacionales debido al impacto que cualquier interrupción prolongada podría tener sobre los precios de la energía y las cadenas de suministro.



En paralelo, las autoridades de Kuwait informaron que sus sistemas defensivos interceptaron misiles y drones considerados hostiles, en un episodio que volvió a reflejar la fragilidad de la situación regional.



El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo



Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan enfrentando diferencias profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní.



Mientras Teherán sostiene que sus actividades tienen fines civiles y energéticos, Washington y sus aliados mantienen dudas sobre los alcances del proyecto y reclaman mayores garantías internacionales.



La evolución de las negociaciones durante los próximos días será determinante para conocer si las partes logran avanzar hacia un acuerdo que reduzca la tensión militar y permita recuperar la estabilidad en una de las regiones más sensibles del mundo.

