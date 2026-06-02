Suspenden cirugías a niños por falta de oxígeno

Martes, 2 de junio de 2026

Un hospital pediátrico de La Paz frenó operaciones programadas por problemas de abastecimiento derivados de los bloqueos.



El Hospital de Niños de La Paz suspendió las cirugías programadas que requieren oxígeno medicinal debido a las dificultades para reponer insumos en medio de los bloqueos que afectan a Bolivia desde hace más de tres semanas.



La medida comenzó a regir este lunes y permanecerá vigente hasta que se normalice el suministro. Las autoridades sanitarias aclararon que continuarán realizándose los procedimientos oncológicos y aquellas intervenciones cuya postergación pueda comprometer la vida de los pacientes o la continuidad de tratamientos esenciales.



El impacto de los bloqueos en el sistema de salud



La escasez de oxígeno está directamente relacionada con las interrupciones en las rutas que dificultan el transporte desde los principales centros de producción ubicados en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.



Los cortes de caminos se mantienen desde principios de mayo y se han extendido a gran parte del país. Las protestas son impulsadas por organizaciones sindicales y campesinas que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz y cuestionan la gestión de la crisis económica y energética.



Actualmente se contabilizan decenas de puntos de bloqueo en distintas regiones, lo que ha generado complicaciones crecientes para la distribución de productos esenciales.



Escasez de alimentos, combustible y medicamentos



Las ciudades de La Paz y El Alto figuran entre las más afectadas por las restricciones al transporte. Allí se reportan dificultades para conseguir alimentos, medicamentos y combustibles, además de aumentos de precios en diversos productos básicos.



El Gobierno boliviano intentó aliviar la situación mediante corredores humanitarios y operativos logísticos con aeronaves militares para trasladar insumos críticos. Sin embargo, los problemas de abastecimiento persisten.



En paralelo, las autoridades informaron que varias personas fallecieron durante las últimas semanas en situaciones vinculadas a la imposibilidad de recibir atención médica o asistencia a tiempo debido a los bloqueos de rutas.



Un conflicto sin solución inmediata



Los intentos de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados no lograron avances concretos. Aunque existieron acercamientos en los últimos días, las organizaciones que lideran las protestas ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza.



Mientras crecen los reclamos para encontrar una salida al conflicto, también aumenta la presión para que el Ejecutivo adopte decisiones más firmes con el objetivo de restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de servicios esenciales.



La evolución de las protestas será clave en los próximos días. La normalización del transporte aparece como una condición indispensable para recuperar el suministro de insumos médicos y evitar que la crisis siga afectando al sistema sanitario boliviano.