Avanzan obras contra las inundaciones y Valdés evalúa convenios con Buenos Aires

Lunes, 1 de junio de 2026



El gobernador correntino resaltó el impacto del canal de Nueva Palmira para San Luis del Palmar. Además, se refirió a la agenda con Axel Kicillof, los reclamos tarifarios junto a Diego Santilli y los plazos para reactivar la autovía.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dialogó con la prensa y repasó los ejes centrales de su gestión, con fuerte foco en la infraestructura preventiva. En ese sentido, destacó la importancia estratégica de la obra del canal de Nueva Palmira, asegurando que permitirá que la localidad de San Luis del Palmar afronte de mejor manera los efectos de las lluvias intensas y las inclemencias climáticas que suelen afectar a la zona.



Consultado sobre la posible visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el mandatario provincial se mostró expectante pero sujeto a sus compromisos previos: “Estamos atentos. Ese día tenemos agenda en Bella Vista, pero seguiremos de cerca la actividad”, indicó.



Más allá de lo protocolar, Valdés explicó que existe un marco de acuerdos que podría avanzar entre ambas jurisdicciones. “Estamos viendo si se pueden firmar convenios en ámbitos de producción, seguridad y educación”, sostuvo.



Por otra parte, se refirió a la reunión mantenida días atrás con el diputado Diego Santilli, detallando que uno de los temas centrales fue el reclamo por tarifas diferenciadas para la región:



“Es algo que venimos planteando y reclamando desde hace tiempo”, afirmó el gobernador.



Otro de los puntos críticos abordados fue la situación de la autovía, una obra paralizada que genera creciente preocupación en el Gobierno provincial. Según explicó Valdés, desde el Gobierno Nacional se analiza un esquema de financiamiento en cuotas para concluir los trabajos en un plazo de un año.



La constructora: “En principio es la misma empresa, JCR, la que presentó una propuesta formal para completar la obra en doce meses”, remarcó.



El plan técnico: El ingeniero Luis Ricardo Cardozo trabaja actualmente en la propuesta que la Provincia elevará a Nación tras la firma del convenio marco, aunque aclaró que todavía restan definir condiciones específicas.



En materia económica y salarial, Valdés sostuvo que los recientes incrementos otorgados a los trabajadores estatales fueron posibles gracias a una mejora en los ingresos provinciales. “Venimos trabajando para acompañar la recuperación salarial y esa seguirá siendo una de nuestras metas”, expresó.



Al ser consultado sobre una posible mejora en el Plus Unificado, el gobernador fue cauteloso: indicó que el tema continúa bajo análisis y que cualquier decisión dependerá estrictamente de la evolución de la recaudación. “Lo que avanzamos fue en la recomposición de los salarios familiares; el Plus está siendo evaluado”, precisó.



Finalmente, el mandatario adelantó que se anunciará una nueva inversión para la industria forestal correntina. Según explicó, el desembarco de capitales en el sector permitirá fortalecer la actividad productiva local y avanzar en la construcción de viviendas vinculadas directamente a la cadena forestoindustrial.



R: Gladis Lencina