Atenderán oftalmólogos en 22 pueblos entregando anteojos

Lunes, 1 de junio de 2026

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, detalló el cronograma que inicia este lunes 1 de junio en articulación con Nación. Además, confirmó que ya planifican asistencia preventiva ante la posible llegada del fenómeno "El Niño".



El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, presentó la segunda etapa del Operativo Oftalmológico Provincial y resaltó los excelentes resultados obtenidos durante la primera edición del programa, el cual llevó atención especializada a numerosas localidades del interior de la provincia.



Como balance del primer operativo, el funcionario detalló que se trabajó en 19 localidades, donde se recetaron 1.408 anteojos, se atendió a unas 1.800 personas en consultas oftalmológicas y cerca de 5.000 vecinos participaron de los controles previos.



"Para nosotros es una respuesta muy importante que se le brinda al vecino correntino, especialmente en aquellas localidades pequeñas donde no hay oftalmólogos ni ópticas. Allí llevamos una solución concreta", expresó Irigoyen.



El ministro remarcó que esta iniciativa responde a una política impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés, basada en el trabajo conjunto. "Hay que dejar de lado los partidos políticos y las banderías, y trabajar en conjunto pensando en los vecinos", reiteró, destacando la articulación entre los municipios, la Provincia y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.



Del examen a la entrega inmediata: cómo es el dispositivo

El programa —que inicia sus actividades este lunes 1 de junio— cuenta con unidades móviles equipadas con laboratorios ópticos y consultorios. La atención se desarrollará de 9:00 a 15:00 horas (con horarios especiales en comunas rurales) y constará de tres fases sucesivas en la misma jornada:



Triage o relevamiento previo: Los equipos técnicos clasifican a los pacientes para determinar quiénes presentan signos de disminución visual.



Atención médica especializada: Profesionales oftalmólogos realizan la medición de la agudeza visual y determinan la graduación exacta.



Elaboración y entrega del beneficio: Los pacientes seleccionan el diseño de los marcos y los técnicos ópticos confeccionan las lentes en el momento para su entrega inmediata y gratuita.



El objetivo central de esta descentralización sanitaria es revertir los índices de bajo rendimiento escolar asociados a problemáticas de visión no diagnosticadas a tiempo en los parajes de menor densidad demográfica.



Lunes 1 de junio

Pueblo Libertador, Colonia Libertad y Cazadores Correntinos.

Martes 2 de junio San Isidro, Mariano I. Loza y Felipe Yofre.

Miércoles 3 de junio Malvinas y Colonia Carlos Pellegrini.

Jueves 4 de junio Cecilio Echevarría y Garabí.

Viernes 5 de junio Gobernador Martínez y Villa Olivari.

Lunes 8 de junio Yataití Calle y San Miguel.

Martes 9 de junio 3 de Abril y Loreto.

Miércoles 10 de junio Tatacuá y Berón de Astrada.

Jueves 11 de junio Santa Rosa y Lomas de Vallejos.

Viernes 12 de junio Concepción y Palmar Grande.