ANSES garantizó la gratuidad de pasajes por discapacidad Lunes, 1 de junio de 2026 El titular del organismo provincial, Miguel Yancovich, aclaró que los cambios en la CNRT no afectan este derecho. Además, anunció la llegada del medio aguinaldo, operativos en el interior y alertó sobre una ola de estafas virtuales.

El titular de ANSES en Corrientes, Miguel Yancovich, llevó tranquilidad a las personas con discapacidad al aclarar que continúa plenamente vigente el derecho a acceder a pasajes gratuitos de media y larga distancia, pese a las recientes modificaciones normativas implementadas en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).



El funcionario en diálogo con Cadena de Radios, explicó que los cambios estuvieron relacionados exclusivamente con los subsidios destinados a las empresas de transporte, pero de ninguna manera afectan la obligatoriedad de otorgar pasajes sin costo a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la documentación correspondiente emitida por el INCUCAI.



"Queremos dar tranquilidad porque las personas que tienen CUD o certificado de INCUCAI mantienen el derecho a reservar sus pasajes gratuitos", afirmó Yancovich.



Asimismo, recordó que el trámite puede realizarse de manera online, presencial o por correo electrónico, y que las empresas de transporte tienen la obligación legal de responder hasta 48 horas antes de la salida del viaje.



Respecto al trabajo de cercanía con los beneficiarios, el funcionario destacó que ANSES continúa realizando operativos en distintas localidades del interior provincial. En ese marco, adelantó que se analiza la posibilidad de implementar oficinas móviles en Paso de la Patria, San Cosme y Ramada Paso.



Además, detalló el despliegue territorial reciente: las oficinas de Monte Caseros realizaron operativos en Labougle; las de Virasoro en Colonia Liebig y Santo Tomé; las de Alvear en La Cruz; las de Goya en Carolina; y las de Ituzaingó en Isla Apipé y Villa Olivari.



En relación con el calendario de pagos de este mes, Yancovich recordó que los beneficiarios cobrarán sus haberes junto con el medio aguinaldo. El cronograma comenzará el 8 de junio para jubilados y pensionados que perciben la mínima, iniciando con los documentos terminados en 0.



Asimismo, informó que el aumento para junio será del 2,98%. Con esta actualización y sumando el bono correspondiente, la jubilación mínima alcanzará los 473.317 pesos. Por otra parte, recordó que los beneficiarios siguen teniendo acceso a descuentos especiales en importantes cadenas de supermercados adheridas a los programas del organismo.



Finalmente, el titular de ANSES insistió en la necesidad de extremar los cuidados ante el preocupante crecimiento de los fraudes digitales.



"Todos los trámites de ANSES son gratuitos. El organismo nunca solicita datos personales, claves ni información de cuentas bancarias. Estamos recibiendo muchas denuncias y por eso recomendamos estar sumamente atentos", remarcó de forma categórica.



R: Gladis Lencina



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El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, detalló el cronograma que inicia este lunes 1 de junio en articulación con Nación. Además, confirmó que ya planifican asistencia preventiva ante la posible llegada del fenómeno "El Niño". La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI SITUACIÓN DE CALLE Capital intensifica El Auxilio y suma tecnología para recibir reportes de los vecinos

El titular de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, destacó la ola de solidaridad correntina, el trabajo de tejido de abrigo con clubes de abuelos y la habilitación de la línea 147 y el MuniBot para coordinar la ayuda ante el frío anticipado.