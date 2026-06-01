Proyectan un nuevo parque industrial en Colonia Liebig Lunes, 1 de junio de 2026 La intendenta Lorena Kowacz destacó la remodelación del municipio, la construcción de un polideportivo y una comisaría. Además, planean crear un museo sobre el cooperativismo y buscan tierras para la radicación de empresas.

La intendenta de Colonia Liebig, Lorena Kowacz, expresó su satisfacción por la reciente visita del gobernador Juan Pablo Valdés, quien llegó a la localidad a pesar de las condiciones climáticas adversas y anunció importantes obras de infraestructura para la comunidad.



“Muy contenta con la presencia de nuestro Gobernador, que por el clima reinante hizo un esfuerzo por estar con nosotros. Nos sorprendió con anuncios muy importantes para Liebig”, señaló la jefa comunal.



Entre los proyectos destacados se encuentran la remodelación integral del edificio municipal —que presenta serios problemas estructurales en los techos—, la construcción de un nuevo polideportivo y una nueva comisaría. Sobre este último anuncio, Kowacz explicó que permitirá liberar el actual inmueble ocupado por la Policía (propiedad del municipio), donde proyectan crear un museo histórico.



“Ese edificio sería ideal para mostrar todo el legado que recibimos de los inmigrantes, los primeros pobladores y la historia del cooperativismo que identifica a nuestra comunidad”, sostuvo.



La intendenta remarcó además la rapidez con la que comenzaron los trabajos comprometidos: “Ni terminamos de firmar el convenio y ya se retiró el techo del edificio municipal. La obra comenzó de inmediato para no demorar los trabajos”, destacó.



Recorrida y desarrollo urbano

Durante la recorrida junto al mandatario provincial, las autoridades visitaron la planta ictícola, donde el tinglado principal ya se encuentra terminado, y el Club Sol de Mayo, que recientemente incorporó nueva iluminación. En ese sentido, la funcionaria adelantó que en aproximadamente 60 días se habilitarán nuevas luminarias en otras tres calles de la localidad.



Respecto al desarrollo urbano, Kowacz indicó que se está trabajando en la apertura de una nueva arteria que conectará el barrio 29 con el casco urbano. “La proyectamos como una avenida para seguir creciendo hacia ese sector de la ciudad”, explicó.



Impulso industrial y empleo

En materia productiva, la intendenta confirmó que el municipio busca activamente un terreno para avanzar con la creación de un parque industrial. Para ello, solicitaron la colaboración de la Cooperativa Playadito con el objetivo de conseguir un predio de unas 60 hectáreas.



“Hay empresas, principalmente de Misiones, interesadas en instalarse en Liebig para generar trabajo. También existe la posibilidad de desarrollar un mercado concentrador de frutas”, reveló la jefa comunal, concluyendo que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que apunta a fortalecer la infraestructura, preservar el patrimonio histórico y generar nuevas oportunidades de empleo para la comunidad.



R: Gladis Lencina



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