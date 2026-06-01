Alvear apuesta a la integración jesuítica con Brasil y a renovar su oferta local

Lunes, 1 de junio de 2026

El director de Turismo local, Nilo Mazur, destacó el valor histórico del encuentro en Itaquí para fortalecer el Corredor Jesuítico-Guaraní, al tiempo que anunció nuevos proyectos de senderismo y participación comunitaria.



El director de Turismo de Alvear, Nilo Mazur, destacó la importancia del reciente encuentro realizado en Itaquí, Brasil, donde se trabajó sobre el valor histórico de la región en el marco de las Misiones Jesuíticas. El funcionario resaltó el papel que desempeñó esa ciudad como punto estratégico para la fundación y organización de diversos asentamientos vinculados a ese proceso histórico.



En diálogo con Cadena de Radios, Mazur señaló que la experiencia resultó enriquecedora porque permitió conocer una mirada diferente sobre la historia compartida.



“Me gustó mucho porque ellos, como imperio portugués, no tienen el discurso español que tenemos nosotros”, expresó, remarcando la relevancia del intercambio intercultural entre comunidades con raíces y tradiciones en común.



El funcionario consideró que estos acercamientos fortalecen los lazos entre ambos pueblos y contribuyen a una mejor comprensión del patrimonio histórico regional. “Como relación intercultural, al ser dos pueblos con muchas cosas en común, estos acercamientos son importantes”, sostuvo.



Gestión local y nuevos proyectos

Por otra parte, Mazur se refirió al presente de la gestión turística local y destacó que Alvear atraviesa una etapa de renovación con continuidad institucional. “Estamos con una gestión nueva, dinámica, pero que mantiene una continuidad. Vivimos un contexto único porque estamos acompañados por gente con experiencia que ya resolvió algunos problemas”, afirmó.



Entre las iniciativas en marcha, mencionó el trabajo conjunto dentro del Corredor Jesuítico-Guaraní junto al ministro de Turismo, Juan Enrique Poccard, y otros especialistas que aportan conocimientos técnicos para fortalecer el desarrollo del sector.



Asimismo, adelantó que se conformó un grupo de trabajo destinado a incorporar actividades de senderismo en la localidad, ampliando así la oferta turística y promoviendo una mayor participación de la comunidad.



“Estamos generando un contexto más desestructurado para encontrar un gran acompañamiento de la comunidad”, explicó Mazur, quien aseguró que el proceso actual está permitiendo recuperar y poner en valor la identidad local. “Creo que estamos redescubriendo los valores de Alvear”, concluyó el titular de Turismo, destacando el compromiso de vecinos e instituciones en la construcción de una propuesta turística vinculada a la historia, la cultura y la naturaleza de la región.



R: Gladis Lencina