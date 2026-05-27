Capital intensifica El Auxilio y suma tecnología para recibir reportes de los vecinos Miércoles, 27 de mayo de 2026 El titular de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, destacó la ola de solidaridad correntina, el trabajo de tejido de abrigo con clubes de abuelos y la habilitación de la línea 147 y el MuniBot para coordinar la ayuda ante el frío anticipado.

Ante la llegada prematura de las bajas temperaturas, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes ha puesto en marcha un dispositivo de contingencia para proteger a la población más vulnerable. El titular del área de Desarrollo Humano del municipio, Dr. Lucas Carballo, remarcó tanto el compromiso de los equipos estatales como la inestimable corriente solidaria de la ciudadanía que acompaña estas acciones.



“El frío se adelantó y, por instrucciones precisas del intendente Eduardo Tassano, se está asistiendo activamente a la gente en situación de calle”, afirmó Carballo. Los operativos desplegados contemplan la entrega diaria de mantas, indumentaria de abrigo y raciones de alimentos calientes en puntos estratégicos de alta concentración.



Un tejido de solidaridad comunitaria



Una de las iniciativas más destacadas de esta campaña es la articulación del municipio con los clubes de abuelos de la ciudad. A través de este programa, se distribuyeron lanas y agujas para que las personas mayores confeccionen gorros, bufandas y medias destinadas a quienes hoy se encuentran a la intemperie.



Asimismo, Carballo puso en valor el histórico trabajo que realizan diversas instituciones religiosas de la capital correntina. “La mayoría de las iglesias, como el Buen Samaritano, vienen asistiendo hace muchos años con raciones de alimentos, lo cual complementa fuertemente nuestra labor en territorio”, señaló el funcionario.



Canales de reporte y mapeo territorial



Actualmente, las recorridas preventivas se concentran en sectores clave como la bajada del puente general Belgrano, el parque Mitre, el barrio Cambá Cuá, el microcentro y las principales plazas capitalinas. De acuerdo con el último relevamiento municipal, se estima que alrededor de 60 personas se encuentran pernoctando en la vía pública.



Para optimizar la cobertura y llegar con rapidez a cada rincón de la ciudad, el municipio expandió desde hoy el radio de asistencia hacia los diferentes barrios periféricos. Para ello, se habilitaron canales de participación vecinal: a través de la línea telefónica gratuita 147 y del asistente virtual MuniBot, los ciudadanos pueden dar aviso directo sobre la localización de personas que requieran asistencia urgente. En este sentido, Carballo anticipó: “Hoy la prioridad territorial de nuestro operativo será la zona del Registro Civil de Laguna Seca”.



Contención integral en refugios



Además de la atención en la vía pública, el operativo municipal refuerza el acompañamiento a las 12 personas alojadas de manera permanente en el refugio conocido como Cristo Roto.



Más allá de brindarles techo y comida, la comuna buscará mejorar el bienestar emocional de los residentes durante su estadía. “Venimos manteniendo un diálogo constante con la gente del lugar. A partir de hoy, sumaremos actividades lúdicas, dinámicas de recreación y sorteos para hacer su paso por el espacio mucho más llevadero y ameno”, concluyó Carballo.



R: Gladis Lencina



SITUACIÓN DE CALLE Capital intensifica El Auxilio y suma tecnología para recibir reportes de los vecinos

El titular de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, destacó la ola de solidaridad correntina, el trabajo de tejido de abrigo con clubes de abuelos y la habilitación de la línea 147 y el MuniBot para coordinar la ayuda ante el frío anticipado. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI TRÁNSITO, ECONOMÍA Y OBRAS El panorama de Mocoretá bajo la gestión de Marcelo Tisocco

El jefe comunal abordó desde las complicaciones viales de la región hasta la compleja situación financiera nacional, destacando las estrategias locales para mantener las cuentas ordenadas y continuar con la obra pública.