La Fiscalía ratificó que Loan fue secuestrado en el narajal Lunes, 1 de junio de 2026 El fiscal reiteró que las pericias y los elementos incorporados al expediente apuntan a que el menor fue retirado del lugar por otras personas, aunque reconoció que aún no se conoce el motivo ni el destino final del niño.

Tras la última inspección en El Algarrobal, la acusación sostuvo que Loan fue sustraído por terceros y confirmó que el equipo de fiscales llega preparado al juicio oral.



A pocas semanas del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el fiscal general Carlos Schaefer aseguró que las pruebas reunidas hasta el momento refuerzan la hipótesis de que el niño fue retirado por terceros del lugar donde fue visto por última vez.



El funcionario destacó los resultados de la reciente inspección ocular realizada en la zona de El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, y sostuvo que la recorrida permitió fortalecer la reconstrucción de los hechos que forman parte de la acusación.



La inspección reforzó la teoría de la acusación



Schaefer señaló que la actividad contó con la participación de fiscales, querellas, defensas y magistrados, quienes pudieron observar directamente el escenario donde ocurrió la desaparición.



Según explicó, la presencia de los jueces en el lugar permitió analizar distancias, referencias geográficas y elementos considerados relevantes para comprender la secuencia de los acontecimientos investigados.



El fiscal indicó que estas observaciones serán incorporadas al análisis que realizará el Ministerio Público Fiscal durante el debate oral.



Preparativos para el juicio oral



El proceso judicial entrará en una etapa clave el próximo 16 de junio, cuando comience el juicio oral y público por uno de los casos que más conmoción generó en el país durante el último año.



En ese contexto, Schaefer afirmó que el equipo de fiscales llega preparado para exponer las pruebas reunidas durante la investigación y defender la hipótesis sostenida desde el inicio de la causa.



Qué sostiene la Fiscalía sobre la desaparición



De acuerdo con la acusación, las evidencias recolectadas hasta el momento descartan que Loan se haya perdido por sus propios medios en la denominada "zona cero" de la investigación.



El fiscal reiteró que las pericias y los elementos incorporados al expediente apuntan a que el menor fue retirado del lugar por otras personas, aunque reconoció que aún no se conoce el motivo ni el destino final del niño.



Mientras se acerca el inicio del juicio, las expectativas están puestas en las audiencias que comenzarán en junio, donde se debatirán las pruebas y testimonios que buscarán esclarecer uno de los casos más sensibles y complejos de los últimos años en Corrientes.



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