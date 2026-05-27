Los sorprendieron queriendo ingresar droga a un boliche

Miércoles, 27 de mayo de 2026

Efectivos de la comisaría Segunda de la ciudad de Paso de los Libres, detuvieron el fin de semana a un joven al que sorprendieron intentando ingresar un frasco con marihuana al interior de un boliche de la ciudad fronteriza.



El procedimiento se llevó a cabo la madrugada del domingo, alrededor de las 3:30, cuando un personal policial que cumplía un servicio adicional de seguridad, en el local bailable ubicado por avenida Arturo Frondizi de aquella ciudad, descubrió la actitud sospechosa de un joven de 25 años, quien en todo momento intentaba proteger una riñonera que llevaba adherida a su cintura.



Ante esta situación procedieron a realizarle un cacheo de rutina y descubrieron un frasco de vidrio con cogollos de marihuana, un picador y papeles para armar "porros" con el mismo estupefaciente. De inmediato, convocó a personal policial, que terminó concretando el arresto y el secuestro por infracción a la ley de estupefacientes. Por la cantidad de droga incautada, los investigadores creen que el joven tenía pensado vender en el interior del boliche.



El sujeto fue trasladado hasta la dependencia de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV, donde además se secuestró dinero en efectivo, en pesos y dólares, un teléfono celular y otros elementos de interés.



El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con todos los elementos incautados.