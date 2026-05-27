El panorama de Mocoretá bajo la gestión de Marcelo Tisocco Miércoles, 27 de mayo de 2026 El jefe comunal abordó desde las complicaciones viales de la región hasta la compleja situación financiera nacional, destacando las estrategias locales para mantener las cuentas ordenadas y continuar con la obra pública.

En declaraciones a Cadena de Radios, el intendente de Mocoretá, Marcelo Tisocco, analizó la actualidad del municipio correntino. Precaución en la Autovía 14 y preocupación económica. Tisocco inició su intervención advirtiendo sobre las difíciles condiciones de transitabilidad en la Autovía 14, afectada por una intensa neblina, y solicitó a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona.



Inmediatamente después, el jefe comunal se refirió a la situación financiera, manifestando la profunda preocupación de los municipios correntinos por la caída sostenida de los fondos coparticipables. “Estamos en el cierre de mayo esperando ver si nos podemos recuperar de acuerdo a los fondos proyectados. Eso nos permite establecer planes de obra y proyectos a encarar durante el año. Cuando llega el cierre del mes y esos fondos se reducen, causa preocupación”, aseguró.



A pesar de este escenario adverso, Tisocco destacó que recibió una administración ordenada y solvente: “Tenemos las cuentas al día, no tenemos deudas con proveedores; solamente compromisos por la compra de maquinaria. Vamos tomando previsiones para el pago de sueldos y el medio aguinaldo, y creemos que no vamos a tener inconvenientes”, afirmó aliviado.



Servicios garantizados e infraestructura para la producción



Gracias a contar con un parque automotor nuevo, el municipio logra sostener con normalidad los servicios básicos de alumbrado, recolección de residuos y limpieza. Asimismo, el intendente adelantó que en los próximos días se iniciará una obra clave para la localidad: la ejecución de una red madre de cloacas sobre la avenida 20 de Abril.



En cuanto a la infraestructura productiva, el jefe comunal ponderó la realización de pequeñas pero vitales obras de vialidad, como entubados y alcantarillas en los caminos rurales:



Soporte a la economía local: Estas mejoras resultan fundamentales para el sector productivo de la región.



Foco en la citricultura: La principal actividad económica de Mocoretá inicia su zafra cada año entre los meses de abril y mayo, requiriendo caminos en óptimas condiciones para el transporte de la cosecha.



El desafío del tránsito pesado



En este sentido, Tisocco hizo hincapié en el impacto negativo del transporte de gran porte proveniente de las canteras y del sector forestal. “Los daños y roturas de alcantarillas pasan por el exceso de peso”, sostuvo. Para solucionar este conflicto, el municipio busca avanzar en controles estrictos y generar consensos con los propietarios de las canteras para que utilicen desvíos rurales y eviten transitar por áreas urbanizadas.



Seguridad tecnológica y alivio fiscal local



En materia de seguridad ciudadana, el intendente valoró positivamente el robusto sistema de videovigilancia con el que cuenta Mocoretá: “Tenemos 120 cámaras instaladas en el ejido urbano y también en puntos estratégicos de la zona rural”. Este equipamiento tecnológico demostró su efectividad recientemente al permitir la identificación de un vehículo involucrado en hechos vandálicos ocurridos en el polideportivo del barrio Industrial.



Finalmente, Tisocco reveló que la recaudación local ayudó a mitigar la crisis financiera nacional. El sistema municipal de beneficios y descuentos para buenos contribuyentes funcionó como un gran incentivo que permitió amortiguar el impacto de la reducción de recursos federales: “No llegó a compensar la caída de la coparticipación en su totalidad, pero sí en un 60 por ciento”, concluyó de manera optimista.



TRÁNSITO, ECONOMÍA Y OBRAS El panorama de Mocoretá bajo la gestión de Marcelo Tisocco

El jefe comunal abordó desde las complicaciones viales de la región hasta la compleja situación financiera nacional, destacando las estrategias locales para mantener las cuentas ordenadas y continuar con la obra pública. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI PRESUNTA MALVERSACIÓN MILLONARIA Imputaron al exintendente de San Isidro Carlos Martinez y dos de sus exfuncionarios



Policiales | En una audiencia del martes por la mañana, la Justicia de Goya formalizó la imputación contra el exintendente de la Municipalidad de San Isidro, Carlos Ismael Martínez, su exsecretario de Gobierno Dante Morato y su exsecretario de Hacienda.