El Ministro de Producción fortalece el sector productivo provincial con la Universidad Miércoles, 27 de mayo de 2026 El ministro Walter Chávez destacó que el convenio permitirá incorporar rigor académico y técnico a programas clave del Gobierno, además de avanzar en capacitaciones específicas para el personal de la cartera.

Tras la firma de un convenio de cooperación mutua con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el ministro de Producción de la provincia, Walter Chávez, valoró el impacto de la articulación con la casa de altos estudios para robustecer el diseño y la ejecución de las políticas públicas destinadas al sector productivo correntino.



El funcionario provincial recordó que esta alianza estratégica no es una coincidencia, sino un objetivo planificado: desde la génesis de la iniciativa "Jakarú Porá 2.0" se contempló la integración de la UNNE para dotar al programa de un valioso soporte técnico y académico.



"Es fundamental incorporar la perspectiva y el prestigio científico de esta universidad en la aplicación de nuestras herramientas de gestión. Siempre surgen análisis sumamente enriquecedores que luego podemos volcar directamente en beneficio de los productores", enfatizó Chávez.



Capacitación interna y llegada territorial



En paralelo al desarrollo de los operativos territoriales "Siempre Cerca", el Ministerio ya proyecta un salto cualitativo para sus propios equipos de trabajo. En ese sentido, Chávez anticipó que se encuentran en avanzadas conversaciones con las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. La meta es diseñar e implementar una diplomatura específica dirigida a los técnicos y profesionales que actualmente se desempeñan en el organismo estatal.



Con este acuerdo, la Provincia busca consolidar un círculo virtuoso donde la capacitación continua, la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas se traduzcan de manera directa en el crecimiento de la producción correntina.



R: Gladis Lencina



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