Desarrollo Social asiste a 60 mil correntinos y apuesta a la modernización Miércoles, 27 de mayo de 2026 El ministro José Irigoyen destacó el impacto del relevamiento de datos para eficientizar la entrega alimentaria en la provincia. Además, detalló las políticas de inclusión con COPRODIS y el acompañamiento financiero al Cottolengo Don Orione.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia continúa consolidando su red de contención social, alcanzando actualmente a unos 60.000 beneficiarios en todo el territorio correntino. El titular de la cartera, José Irigoyen, remarcó que, si bien la asistencia alimentaria es un compromiso sostenido en el tiempo, hoy se experimentan notables mejoras en la implementación de las políticas públicas gracias a un exhaustivo diagnóstico territorial.



El funcionario explicó que el eje de la actual gestión radica en la planificación basada en evidencias concretas. “El primer trabajo que se hizo fue un relevamiento de datos de cada uno de los beneficiarios”, detalló Irigoyen. Esta base de datos permitió descentralizar y optimizar la logística, dividiendo las tareas operativas entre los comedores de la Capital y los del interior provincial.



En este sentido, el ministro ponderó la transición hacia un modelo de gestión pública más transparente y técnico. "El dato mata relato. Muchas veces se habla, pero nosotros queremos construir de acuerdo a la demanda: buscamos un dato más certero", enfatizó, proyectando que el proceso de modernización impulsado por el Gobierno provincial arrojará información aún más precisa a corto plazo.



Más allá de la asistencia alimentaria, el Ministerio lleva adelante un trabajo articulado con el Consejo Provincial del Discapacitado (COPRODIS) enfocado en la accesibilidad integral. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los talleres de Lengua de Señas Argentina (LSA), que registran una participación masiva en cada localidad.



“En todos lados nos llama la atención la cantidad de convocatorias: en Capital hubo 600 personas y en Caá Catí alrededor de 200”, detalló Irigoyen, quien anticipó que el próximo destino de esta capacitación será la ciudad de Curuzú Cuatiá.



Al ser consultado sobre la situación institucional del Cottolengo Don Orione, el ministro aclaró los alcances de la intervención estatal. Si bien especificó que la institución no se encuentra bajo la órbita de responsabilidad directa de la Provincia, ratificó el constante apoyo de la gestión gubernamental para garantizar su funcionamiento.



“Este Cottolengo recibe el acompañamiento del Gobierno provincial y una ayuda económica a través del intendente. Además, han recibido fondos adeudados, aunque no en su totalidad”, concluyó el funcionario, reafirmando el compromiso de seguir respaldando este espacio clave para la comunidad.



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