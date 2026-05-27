"Somos los primeros campeones del mundo, ahora toca defender la Copa" Miércoles, 27 de mayo de 2026 Los vigentes monarcas de la disciplina visibilizaron su realidad en el programa "412". Tienen la estadía cubierta en Rabat, pero necesitan sponsors y donaciones para financiar los vuelos.

El capitán correntino Facundo Rojas pasó por el programa "412" junto a parte del plantel. Explicaron que, aunque tienen la estadía cubierta en Rabat, necesitan financiar los pasajes aéreos para 20 personas.



La Selección Argentina de Fútbol Talla Baja, vigente campeona del mundo y de América, sumó un apoyo clave en su camino hacia la próxima cita ecuménica. Los futbolistas nacionales visitaron los estudios de "412", el programa de streaming deportivo conducido por el creador de contenido Davo Xeneize junto a La Cobra (Lautaro del Campo), Teo D'Elia, Benito SDR y Agusneta.



La presencia del combinado albiceleste tuvo como eje visibilizar la realidad del plantel y traccionar la ayuda de la comunidad para poder viajar a Rabat, Marruecos, donde defenderán la corona del 20 al 30 de noviembre.



La delegación estuvo encabezada por el capitán y referente correntino, Facundo Rojas, acompañado por los jugadores Lucas Deamigo, Catriel Brassesco y Pedro Gugliotta. Durante una charla que alternó entre la emoción y el debate, compartieron la intimidad de un grupo que entrena a pulmón, sosteniendo sus trabajos cotidianos, y el trasfondo social de un proyecto que busca derribar prejuicios e incluir de forma definitiva a las personas con discapacidad en el deporte de alto rendimiento.



Una vitrina repleta de gloria y un obstáculo económico

Al inicio de la entrevista, Rojas repasó el histórico palmarés que ostenta el equipo:



"Somos la primera selección del mundo, somos los primeros campeones de América, jugamos la Eurocopa ganándola y fuimos los primeros campeones del mundo en 2023. Ahora nos toca ir a Marruecos a defender la Copa".



A pesar del estatus de potencia internacional, el plantel enfrenta un duro desafío logístico. Si bien la organización marroquí ya confirmó que cubrirá los gastos de alojamiento, alimentación y traslados internos, el gran obstáculo actual radica en el financiamiento de los tramos aéreos desde Argentina.



Para concretar el viaje de la delegación oficial —compuesta por un total de 20 personas entre futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico y un árbitro—, la asociación necesita costear los pasajes internacionales. Rojas detalló que cada boleto aéreo tiene un valor estimado de 2.200 dólares, una cifra compleja de afrontar sin el respaldo de patrocinadores privados o el aporte solidario de la gente.



Datos útiles: Cómo colaborar con los campeones

Con el objetivo de canalizar la ayuda de empresas y particulares, se difundieron las vías oficiales de comunicación y recaudación de la institución:



Alias bancario para donaciones: seleccióntallabaja



Instagram Oficial: @tallabajaargentina



Instagram del Capitán: @faqrojas



Entre las risas del streaming y el sueño mundialista

La entrevista también transitó por momentos de distensión y camaradería tradicionales del formato digital. Tras las declaraciones formales, los jugadores participaron de un desafío futbolístico informal con el panel del programa, generando risas al bromear sobre el juego rústico de algunos defensores y la posibilidad de "reemplazar" a los streamers en sus partidos de fin de semana.



Hacia el cierre, Facundo Rojas, quien también ejerce como presidente de la institución, agradeció el espacio cedido por la producción de "412" para amplificar su mensaje. Remarcó la importancia de estos canales masivos para que las disciplinas adaptadas encuentren su espacio de desarrollo, dejando en claro que el plantel se preparará de la mejor manera para honrar la camiseta celeste y blanca en el continente africano.



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