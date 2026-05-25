Arzobispo dijo Frente a los Milei: "Nos faltan dirigentes que se animen al diálogo"

Lunes, 25 de mayo de 2026

García Cuerva brindó un duro mensaje en la tradicional misa por el 25 de Mayo. Milei participó de la ceremonia junto a los ministros, en medio de la interna oficialista y sin la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no fue invitada por Karina Milei



El presidente Javier Milei participó hoy del Tedeum por el 25 de Mayo que se realizó en la Catedral Metropolitana. Se dirigió al lugar caminando desde la Casa Rosada, acompañado por funcionarios de su núcleo más cercano.



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El mandatario asistió a la ceremonia litúrgica que encabezó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva y, concluida la actividad, regresará a la sede presidencial para liderar una reunión de Gabinete en un clima de fuerte tensión interna en el Gobierno