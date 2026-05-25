El toque de Diana abrió la celebración de nuestra libre Nación Argentina

Lunes, 25 de mayo de 2026

Frente a la residencia, la Banda de la Policía de Corrientes con el uniforme de los Cazadores Correntinos ejecutaron la Diana de Gloria, dando inicio a la jornada festiva en un clima de profundo respeto por la historia y los valores nacionales.



En relación al legado de la Revolución de Mayo y los desafíos actuales del país, Valdés sostuvo que “muchas veces la discusión sigue siendo la misma”, al referirse al federalismo y a la distribución de recursos. “Ese control absoluto del puerto, de la salida, obviamente una lucha por los recursos y lo que hasta el día de hoy seguimos sosteniendo, que son las desigualdades que sigue teniendo esta Argentina a partir del puerto de Buenos Aires”, afirmó.



Asimismo, el gobernador dejó un mensaje dirigido a los correntinos, remarcando el potencial de la provincia y la necesidad de continuar trabajando por su desarrollo. “Tenemos un potencial enorme, hay que confiar en nosotros, trabajar más por los correntinos, darlo todo por este sueño que es hacer de Corrientes una provincia soñadora”, expresó.



Tras esta actividad, continuó el cronograma oficial previsto para la celebración patria en distintos puntos de la capital correntina.



