“Vigilia por la Patria” el Teatro Vera celebró la Gala Patria

Lunes, 25 de mayo de 2026

La gala contó con la participación de la orquesta y coro Herminio Giménez, Lorena Larrea Catterino y Diego Gutiérrez. También formaron parte de la velada los embajadores culturales nacionales del Chamamé.



Este domingo en para comenzar las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.



El gobernador, Juan Pablo Valdés encabezó junto a funcionarios de su Gabinete este evento que combinó la identidad patriótica con la cultura correntina.



La gala contó con la participación de la orquesta y coro Herminio Giménez, Lorena Larrea Catterino y Diego Gutiérrez. También formaron parte de la velada los embajadores culturales nacionales del Chamamé, quienes interpretaron un repertorio integrado por obras del cancionero nacional y regional; así como el ballet Numen, bajo la dirección de Federico Gemignani.



“Este es un buen lugar para recordar la historia correntina y argentina”, dijo el gobernador refiriéndose al Vera, agregando que es una oportunidad para combinar la identidad y cultura provincial con la identidad patriótica.



Por otro lado, Valdés informó que se trabaja junto al Instituto de Cultura para seguir otorgando a los artistas locales distintos espacios en fechas conmemorativas como esta. En este sentido se expresó también el ministro Secretario General, Juan Pablo Fornaroli, remarcando que además la cultura es un motor económico que genera puestos laborales.



Con la puesta en escena, el público disfrutó de una noche cargada de emoción, identidad y sentimiento patrio en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia, reafirmando el compromiso del Gobierno con la difusión y celebración de la cultura.