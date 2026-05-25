Con el izamiento de la bandera, Corrientes aboga sus derechos por ser de la Nación Argentina

Lunes, 25 de mayo de 2026

En el marco de los festejos patrios, el gobernador instó a transformar la matriz productiva de Corrientes, advirtió sobre el impacto del retiro de Nación en el sistema de salud. La lucha de las Provincias en la Patria continúa.



Durante las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, dialogó con la prensa local y reflexionó sobre el significado profundo de la fecha patria, afirmando que el 25 de Mayo “nos invita a reflexionar porque fue un momento en el que generamos cambios en la Patria” y que impulsa a “soñar grandes cosas para la provincia”, apostando firmemente a la transformación y al cambio de la matriz productiva correntina.



En el plano político y económico, el mandatario provincial lanzó un fuerte mensaje en favor del federalismo. Remarcó que en la actualidad “el cambio de modelo nos pide que haya distribución de recursos de manera equitativa” y consideró fundamental que los estados subnacionales logren autonomía para crecer “sin necesidad de tener que ir ante Nación”.



Novedades en infraestructura y la autovía de la Ruta 12

Uno de los puntos más esperados de sus declaraciones estuvo vinculado a la paralizada obra de la autovía de la Ruta Nacional 12. Al respecto, el gobernador se mostró optimista: “Creo que esta semana habrá novedades. En principio habría un plan que le dará previsibilidad a la empresa con el pago de un 50 por ciento de la deuda”. Si bien aclaró que la Provincia no cuenta con acceso total a la información, explicó que la continuidad del proyecto sería con la misma firma constructora. “Venimos gestionando para que se abone lo adeudado”, ratificó.



Asimismo, en materia de infraestructura vial interna, anunció avances concretos sobre la Ruta Provincial 27. “Comenzamos con los primeros trabajos en Goya y seguramente en los próximos días avanzaremos en el tramo Goya-Lavalle para luego concretar Lavalle-Santa Lucía”, detalló.



Alerta por salud pública y respaldo a los municipios

Valdés no ocultó su preocupación por el impacto social que genera el recorte de fondos federales, especialmente en el área sanitaria. “Cuando Nación se retira de programas que venían haciéndose cargo, nos deja a nosotros con el sistema de salud pública conteniendo al 90 por ciento de los pacientes”, advirtió con dureza.



Ante este complejo escenario, el gobernador ponderó la articulación local e indicó que el Ejecutivo provincial trabaja codo a codo junto a las comunas para acompañar y sumar obras públicas que, de otra manera, serían muy difíciles de concretar para las gestiones locales.



El potencial del campo y expectativas de recomposición salarial

En el ámbito productivo, el mandatario valoró la consolidación del Mundial de Raza como un hito clave para la provincia: “Después de muchos años de trabajo se logró consolidar un evento que muestra la producción local y el potencial del campo correntino”, expresó, haciendo hincapié en sectores estratégicos como el arroz y los citrus. Además, instó a seguir sumando productos locales en el marco del convenio comercial con la Unión Europea.



Finalmente, de cara al corto plazo, Valdés adelantó que la administración provincial se encuentra aguardando definiciones macroeconómicas para dar previsibilidad a las finanzas locales. “Venimos esperando los números, las expectativas son buenas y eso nos permitirá hacer anuncios de recomposición salarial y de nuevas obras”, concluyó de manera auspiciante.



R: GL