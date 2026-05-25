Braillard Poccard llamó a revalorizar la Constitución Nacional Argentina Lunes, 25 de mayo de 2026 El vicegobernador de Corrientes instó a reflexionar sobre el futuro del país, recordar la grandeza de los próceres y trabajar de manera mancomunada para superar la crisis actual.

En el marco de las celebraciones por una nueva jornada patria, el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, compartió un mensaje alusivo en el que remarcó la necesidad de reflexionar profundamente sobre el rumbo de la Argentina. Durante sus declaraciones, el mandatario provincial enfatizó la importancia de mantener viva la memoria histórica para construir un porvenir más equitativo.



“Estas fechas sirven para recordar nuestros orígenes y la grandeza de los próceres, pero también para animarnos a pensar en un futuro justo”, afirmó Braillard Poccard, vinculando el legado de la Revolución de Mayo con los desafíos socioeconómicos del presente.



Un mensaje de unión ante la crisis

Con una mirada optimista pero realista sobre la situación nacional, el vicegobernador consideró que el camino para superar las dificultades actuales requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad. “Argentina, con el esfuerzo de todos y trabajando mancomunadamente, puede salir adelante”, aseguró.



En ese sentido, señaló que el principal desafío del escenario político y social contemporáneo pasa por “ver entre todos cuáles son las consecuencias de los problemas y avanzar unidos”.



El valor histórico de la Carta Magna

En otro tramo de su alocución, Braillard Poccard hizo especial hincapié en el valor histórico y político de la Constitución Nacional como el pilar fundamental de la organización institucional del país, recordando el rol y los sacrificios de la provincia de Corrientes en ese proceso.



“La Constitución es el producto de muchos años de peleas internas entre provincias y caudillos. Corrientes misma sufrió las consecuencias de una dictadura en otra época. La Constitución fue un gran acuerdo que no debemos olvidar nunca”, concluyó el vicegobernador, cerrando su mensaje con un fuerte llamado a defender los consensos democráticos.



R: GL



DÍA DE LA PATRIA ARGENTINA "Es el momento de estar juntos, pensar y hablar de una provincia desarrollada”

El ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, destacó la importancia de la fecha patria para "pensar y hablar de una provincia desarrollada" más allá de las diferencias políticas. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI ANÁLISIS DE POCCARD Corrientes es un polo cultural regional y el mal impacto del ajuste económico de Milei

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, dialogó con Cadena de Radios. Durante el encuentro, la autoridad provincial celebró la continuidad del evento y reflexionó sobre la agenda legislativa local y el complejo escenario económico