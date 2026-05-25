"Es el momento de estar juntos, pensar y hablar de una provincia desarrollada”

Lunes, 25 de mayo de 2026

El ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, destacó la importancia de la fecha patria para "pensar y hablar de una provincia desarrollada" más allá de las diferencias políticas.



En el marco de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, autoridades del gabinete provincial se dieron cita este domingo por la mañana en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes para participar del tradicional izamiento del pabellón nacional, dando inicio formal a las celebraciones oficiales.



Minutos antes del comienzo de la ceremonia ceremonial, el ministro de Obras Públicas, expresó "es el momento de estar juntos y, a pesar de las diferencias, nos permite pensar y hablar de una provincia desarrollada”as de la provincia, Jorge Meza, dialogó con Cadena de Radios y reflexionó sobre el profundo significado histórico que reviste esta jornada para el país. “A partir de 1810 pudimos construir una Patria distinta”, expresó el funcionario.



Respecto al desarrollo de las actividades programadas para la jornada patria, Meza detalló el protocolo dispuesto para la mañana del domingo, el cual reúne a las máximas figuras del arco político e institucional de la provincia.



Según comentó el jefe de la cartera de Obras Públicas, las autoridades fueron convocadas inicialmente a la plaza central para acompañar el izamiento de la enseña patria. Posteriormente, la agenda continuó con el traslado a la Casa de Gobierno para compartir un desayuno junto al gobernador, como antesala de la asistencia de la comitiva oficial al tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral.



Finalmente, el ministro dejó un mensaje de optimismo y unidad para todos los correntinos y argentinos, instando a poner el foco en el crecimiento común.



“Estamos felices de poder compartir con los argentinos esta fecha que creo que nunca se tiene que pasar por alto. Tiene que ser u, sostuvo Meza.



R: GL