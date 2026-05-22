Corrientes es un polo cultural regional y el mal impacto del ajuste económico de Milei

Viernes, 22 de mayo de 2026

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, dialogó con Cadena de Radios. Durante el encuentro, la autoridad provincial celebró la continuidad del evento y reflexionó sobre la agenda legislativa local y el complejo escenario económico



Tras la apertura de ArteCo, el vicegobernador destacó la agenda legislativa, la mayor inversión forestal de los últimos años y advirtió sobre la difícil situación social: "El esfuerzo le está costando a mucha gente".



En el marco de la apertura de la octava edición de la feria de arte contemporáneo ArteCo, celebrada en el Museo de Bellas Artes,



“Muy feliz de que por octavo año consecutivo se realice esta muestra. Creo que este museo y otros espacios que hay en la ciudad reafirman a Corrientes como polo cultural de la región”, expresó Braillard Poccard. El mandatario invitó a la comunidad a volcarse a las muestras y anticipó su intención de adquirir una obra para apoyar a los creadores locales: "Es una forma de llevar parte del espíritu del artista".



Actividad legislativa e inversiones

En el plano político y parlamentario, el presidente del Senado correntino ponderó la normalidad del ritmo de sesiones y subrayó la aprobación de un proyecto clave autoría del senador Gustavo Valdés para la creación de una agencia de captación de inversiones. Asimismo, destacó el avance en la revisión de las memorias de Pedro Ferré —buscando su reconocimiento nacional como "padre del federalismo"— y la continuidad de las audiencias públicas para postulantes a magistrados.



Por otra parte, el vicegobernador se refirió a la reciente expropiación y cesión de terrenos destinada al desarrollo productivo, calificándola como "la mayor inversión de los últimos años en Corrientes". Se trata de la instalación de una planta de producción de fibra vegetal vinculada a la forestación implantada, un proyecto que, según precisó, "permite la explotación comercial pero preservando los bosques nativos, que están perfectamente custodiados".



Monitoreo de la realidad social

Al evaluar la situación macroeconómica del país, Braillard Poccard ofreció una mirada equilibrada pero realista sobre el impacto de las políticas nacionales. Si bien reconoció indicadores positivos como la tendencia a la baja de la inflación y el superávit comercial, advirtió sobre el costo social del programa económico.



“Estamos en un momento de transición. La realidad es que el ajuste le está costando un enorme esfuerzo a mucha gente. La gente está sufriendo, hay negocios que están cerrando y fábricas con procedimientos de crisis, como ocurrió en Monte Caseros. Esas son las dificultades de todos los días, el hecho de parar la olla”, concluyó de forma tajante.



Fin de semana de ArteCo: Circuitos y destacados de la agenda

La programación de la feria se desplegará de forma libre y gratuita en múltiples espacios de la capital correntina desde el viernes hasta el domingo:



Sábado 23: Se activarán las jornadas de debate y arte "SINTRÓPOLIS" en el Flotante desde las 10:00 hs, recorridos en la Galería Micelio, la muestra colectiva “Memorias Entrelazadas” en el Espacio de Memoria R19 y la tradicional "Bailunga afterCo" con invitados de Paraguay en el Espacio Mariño (23:00 hs).



Domingo 24: El Hotel Marriott será sede de la performance de la «Virgen de la Canoa» de Richar de Itatí (12:00 hs) y albergará el gran cierre a las 18:00 hs con «Matria Litoral», una experiencia multidisciplinar que fusiona acrobacia, visuales y música electrónica. La clausura musical definitiva estará a cargo de Ñande Purahei a las 21:00 hs en el Espacio Mariño.



R: Gladis Lencina