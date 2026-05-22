Récord de convocatoria de arte e impacto en la economía de los artistas correntinos

Viernes, 22 de mayo de 2026

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró la octava edición de ArteCo. Afirmó la consolidación como un resultado de la política cultural sostenida en el tiempo. Integra a creadores correntinos, de otras provincias y de países limítrofes.



El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la apertura de la octava edición de ArteCo, la feria de arte contemporáneo que este año alcanzó un récord histórico de convocatoria.



Durante su discurso, Valdés recordó los inicios del evento junto a Lourdes Sánchez y enfatizó que el propósito fundamental desde su génesis fue otorgar volumen y visibilidad a las producciones regionales. “No sé cuántas veces más podremos repetir esta muestra, pero era central que se conozca y darle volumen a esta feria. Así que mejor que se haga en Corrientes y le permita a los artistas poder vender”, afirmó, poniendo de relieve la importancia del evento como dinamizador económico para el sector.



En un contexto macroeconómico complejo, el titular del Ejecutivo provincial defendió la inversión pública en el sector cultural, asegurando que responde a una decisión política y presupuestaria firme. “Es algo que veníamos haciendo y no lo vamos a dejar de hacer. Es parte de un presupuesto asignado, es parte de creer y confiar que todos tenemos que ser parte de esta Corrientes”, sostuvo, al tiempo que agregó que las obras expuestas resguardan la identidad local: “Sabemos que el contexto es difícil, pero acá se puede ver que muchas de las obras y cuadros hablan de Corrientes, y eso es cuidar quiénes somos”.





Por otra parte, el gobernador aprovechó el encuentro con los medios para realizar un balance de su reciente viaje a Buenos Aires. Valdés detalló que los distintos ministerios de la provincia se encuentran trabajando activamente para obtener respuestas por parte del Gobierno nacional respecto a dos ejes clave para la administración local: el traspaso de tierras a la jurisdicción de Corrientes y el reclamo formal por las regalías adeudadas a la provincia.



R: Gladis Lencina



