Corrientes denuncia ante la Justicia a La Nación por las regalías de Yacyretá

Viernes, 22 de mayo de 2026

El Gobernador anticipó mejoras para los estatales la próxima semana. Confirmó que judicializará el conflicto por las regalías de Yacyretá. Exigió una tarifa energética diferenciada para el Norte Grande. Detalló el avance de obras viales e hídricas.



En contacto con los medios de prensa, el gobernador Juan Pablo Valdés se refirió a diversos temas de la actualidad provincial y trazó los ejes de la relación con el Gobierno nacional. En una conferencia que abarcó desde la pauta salarial hasta la infraestructura pública, el mandatario combinó anuncios locales con firmes posicionamientos políticos en defensa de los recursos correntinos.



En el plano de las negociaciones con la Casa Rosada, Valdés brindó detalles de la reunión mantenida en Buenos Aires con el ministro del Interior. Al respecto, indicó que avanzan las gestiones para la transferencia de propiedades nacionales a la órbita provincial como compensación de deudas históricas con Corrientes. “Hoy se inició el trámite para lograr esas transferencias. Será cuestión de ir completando pasos formales”, sostuvo.



Sin embargo, el panorama fue opuesto en lo relativo a los recursos energéticos. El gobernador aclaró que no hubo acuerdo con Nación respecto a las regalías adeudadas por la represa de Yacyretá, por lo que la Provincia continuará el reclamo en los tribunales. “No pudimos avanzar con el diálogo que esperábamos, así que vamos a continuar por la vía judicial”, afirmó categórico.



En consonancia con este reclamo, se metió en la discusión nacional en torno a la “zona fría” y remarcó que Corrientes necesita una tarifa energética diferenciada debido a las altas temperaturas del norte argentino: “Si habrá beneficios para zonas frías, nosotros también tenemos que tener un beneficio por depender de la energía en nuestra zona cálida. Estamos trabajando junto al Gobierno y con otros gobernadores para lograr esos cambios”.



El mandatario dedicó un tramo de su alocución a la infraestructura vial e hidráulica. En materia de conectividad, se refirió al conflicto por el corredor Belgrano y el acceso al puente interprovincial, explicando que la Provincia está apelando un dictamen técnico adverso para lograr el reconocimiento legal que le permita cobrar peaje a los vehículos que circulen desde otras zonas del país. Asimismo, confirmó que la reactivación total y finalización de la autovía de la Ruta Nacional 12 depende de que Nación destrabe pagos pendientes: “Si eso se cancela, la obra podría estar terminada en un año”, estimó.



En lo que respecta a la Capital de la Provincia de Corrientes, Valdés confirmó la ejecución de la quinta obra hídrica provincial para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño mediante el ensanchamiento de la salida del Pirayuí y un nuevo alcantarillado sobre la avenida Maipú, anticipando que el próximo mes se llamará a licitación para nuevas intervenciones en la zona de Las Heras y el barrio Cambá Cuá.



Respecto a la cuestión salarial, el mandatario llevó tranquilidad a los trabajadores estatales al adelantar que “la semana que viene habrá novedades”. En el mismo orden, destacó la importancia de sostener las políticas públicas vinculadas a la educación y celebró la decisión tomada por un sindicato en beneficio de los estudiantes. “Es importantísimo cuando uno mira todo el esfuerzo que hace el Gobierno provincial en materia de educación. Debemos entender que es un tema transversal que hay que sostener, trabajar y tener mucho diálogo para garantizar la educación pública de calidad y gratuita. Es una bandera que debemos sostener entre todos”, expresó.



R: Gladis Lencina