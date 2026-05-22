Valdés en la inauguración de una residencia estudiantil pidió defender la educación pública

Viernes, 22 de mayo de 2026

La nueva residencia estudiantil es del Sindicato de Luz y Fuerza en Corrientes Capital. El gobernador Juan Pablo Valdés, destacó el impacto social de la obra y aprovechó el escenario para defender la educación pública y reclama federalismo energético



Durante la inauguración de la nueva residencia estudiantil del Sindicato de Luz y Fuerza en Corrientes Capital, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el impacto social de la obra y aprovechó el escenario para defender la educación pública y reclamar un federalismo energético real.

El mandatario felicitó la iniciativa sindical, señalando que el complejo representa "el sueño de los trabajadores y de muchas familias que anhelan que sus hijos puedan estudiar y recibirse". Asimismo, celebró que la obra se concrete en la capital provincial —epicentro de la oferta universitaria de la región—, calificándola como un acto de "verdadero federalismo" frente al centralismo porteño.



"La defensa de la universidad pública tiene que ser una lucha de todos. Debemos estar unidos para que siga siendo gratuita y el motor de miles de jóvenes", enfatizó Valdés.



El reclamo por las tarifas

El gobernador también introdujo en la agenda la fuerte asimetría que sufre el norte argentino respecto a los subsidios energéticos. Criticó que en Buenos Aires se discuta la ley de zonas frías mientras que la región necesita con urgencia tarifas diferenciadas: "Corrientes produce electricidad para cinco provincias y aun así pagamos tarifas altas. Vamos a defender lo que creemos justo", sentenció, cerrando su discurso con un llamado a seguir apostando por el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.



Opción 2: Tono Institucional / Gacetilla de Prensa (Enfoque formal y de gestión)

El Gobierno Provincial acompañó la inauguración de la residencia de Luz y Fuerza para hijos de afiliados



El gobernador Juan Pablo Valdés participó del acto de apertura de la nueva residencia estudiantil del Sindicato de Luz y Fuerza en Corrientes Capital. En su alocución, el titular del Ejecutivo provincial ponderó el esfuerzo colectivo de la organización de los trabajadores para brindar a los jóvenes del interior la posibilidad de acceder a una carrera universitaria.



Puntos clave del discurso del Gobernador:



Apoyo a las familias: Destacó que el nuevo espacio materializa el anhelo de los afiliados de que sus hijos accedan a la educación superior.



Defensa de la Universidad Pública: Ratificó el compromiso inclaudicable con la educación pública, gratuita y de calidad como motor de movilidad social.



Reclamo Federal: Exigió un trato justo y tarifas eléctricas diferenciadas para Corrientes, recordando el rol de la provincia como gran productora de energía para el país.



Para finalizar, Valdés instó a continuar por la senda de la articulación público-privada para alcanzar los objetivos que demandan los correntinos, estando "siempre cerca de la gente".



Móvil de Exteriores: GL

Redacción: GL



