Corrientes incorpora tecnología de bases de datos para medir la huella de carbono

Jueves, 21 de mayo de 2026

El Ministro de Producción, Walter Chávez asoció a La Provincia con Biotoken para certificar su producción ambiental y abrirse a mercados globales. Buscan la sustentabilidad con estrategia para potenciar las exportaciones agrícolas y forestales.



El ministerio de Producción suscribió un convenio con la plataforma internacional Biotoken para incorporar tecnología a través de una base de datos en las cadenas ganadera, forestal y agrícola, fortaleciendo la certificación ambiental y la competitividad de Corrientes en mercados internacionales.



El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción, firmó este martes un Convenio Marco de Cooperación con la plataforma tecnológica internacional Biotoken, con el objetivo de avanzar en la implementación de herramientas digitales de trazabilidad, medición ambiental y certificación sustentable aplicadas a las principales cadenas productivas de la provincia.



El acuerdo fue encabezado por el ministro de Producción, Walter Chávez y el representante a cargo Adolfo Bercheñi junto a autoridades de la firma tecnológica, que permitirá posicionar a Corrientes como una provincia pionera en innovación productiva y economía del conocimiento.



La iniciativa contempla el desarrollo de sistemas basados en tecnología a través de bases de datos para registrar y validar indicadores ambientales vinculados a la ganadería sostenible, la forestación comercial y los cultivos agrícolas regionales.



La herramienta permitirá medir huella de carbono, trazabilidad de origen y captura de carbono en sistemas productivos, transformando esos datos en activos ambientales transparentes y auditables para mercados internacionales.



“Este convenio representa una decisión estratégica para el futuro productivo de Corrientes. Estamos incorporando innovación y tecnología de vanguardia para que nuestros productores puedan demostrar al mundo la calidad ambiental de lo que producen y acceder a nuevas oportunidades comerciales”, destacó el ministro Walter Chávez. Y agregó: “Queremos una provincia moderna, competitiva y sustentable, donde el crecimiento económico vaya de la mano con el cuidado ambiental y la generación de empleo genuino”.



El plan de trabajo acordado contempla tres verticales estratégicos para el desarrollo regional: la ganadería sostenible, mediante herramientas para medir captura de carbono y manejo responsable de pastizales; la forestación comercial, con relevamiento de biomasa y almacenamiento de carbono en proyectos verificables; y los cultivos agrícolas regionales, incorporando medición de huella de carbono, eficiencia energética y trazabilidad digital en cadenas como arroz, citrus y horticultura.



El acuerdo será presentado oficialmente durante el Argentina Carbon Fórum 2026, que se desarrollará los próximos 3 y 4 de junio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí, la comitiva correntina expondrá esta alianza ante desarrolladores internacionales, organismos reguladores y fondos de inversión climática, consolidando el posicionamiento de Corrientes como una provincia innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible y la modernización tecnológica.

