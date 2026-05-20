Monte Caseros busca reemplazar las bolsas plásticas por opciones compostables

Miércoles, 20 de mayo de 2026

El Club de Leones de Monte Caseros dio un paso clave en la agenda ecológica local al presentar ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prohibir progresivamente el uso de bolsas plásticas tradicionales (polietileno y polipropileno).



El Club de Leones impulsa un proyecto para la ciudad de Monte Caseros, proponiendo su sustitución de plásticos por alternativas compostables. Andrés Daris, integrante de la institución, explicó a Cadena de Radios que la iniciativa forma parte de una serie de acciones orientadas al cuidado del medioambiente y destacó que el proyecto se encuentra en tratamiento legislativo.



Explicó que esta medida se suma a otras acciones previas del club, como el reciclaje, y se ampara en el marco normativo de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente).



Desde la entidad aclararon que el objetivo no es prohibir los envoltorios por completo, ya que ciertos productos los requieren por higiene, sino transformar el material con el que se fabrican para que sea amigable con el entorno.



Finalmente, Daris hizo un llamado a la concientización sobre el peligro silencioso de los microplásticos y remarcó la importancia de recuperar el hábito de usar bolsas de tela: "Es cambiar las formas de hacer las cosas y es un bien para toda la comunidad y las próximas generaciones".



R: Gladis Lencina