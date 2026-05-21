LLegan las pistolas Taser a Corrientes

Jueves, 21 de mayo de 2026

Lo confirmó el ministro de Seguridad, Adán Gaya. Comenzarán a implementar su uso en los próximos meses. Es por orden del Gobernador provincial, Juan Pablo Valdés para la modernización y fortalecimiento de las fuerzas.



En un encuentro clave para evaluar el mapa delictivo actual, el gobernador de la provincia y el ministro de Seguridad, Adán Gaya, mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de delinear nuevas estrategias operativas y profundizar las acciones de prevención en todo el territorio correntino.



Gaya destacó el rol activo del mandatario provincial en la gestión de la seguridad pública.



“El gobernador se ocupa de todos los temas y, tratándose de seguridad, su enfoque tiene que ver con presencia policial, prevención, acción, planificación y trabajo en equipo”.



El ministro ponderó el desempeño de las fuerzas de seguridad, definiéndolas como una "fuerza cercana a la ciudadanía y de acción", y ejemplificó la efectividad policial con dos casos recientes. El funcionario subrayó la detención del sospechoso a 45 días del hecho gracias a una investigación minuciosa.



Puso de relieve el despliegue del personal del PRIAR, que tras más de dos semanas de rastrillaje en terreno logró capturar al presunto autor de un asesinato.



Asimismo, ratificó que cada unidad regional cuenta con áreas específicas y capacitación constante para combatir delitos complejos como el abigeato y el narcomenudeo, tanto en la Capital como en el interior provincial.



Llegan las pistolas Taser a Corrientes. Como parte del proceso de modernización y fortalecimiento de las fuerzas, el ministro Gaya lanzó un importante anuncio, en los próximos meses la Policía de Corrientes comenzará a implementar el uso de pistolas Taser, una medida impulsada directamente por el Poder Ejecutivo provincial.



En paralelo, respecto a la lucha contra el tráfico de drogas a menor escala, el titular de la cartera de Seguridad aportó un dato contundente sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad.



“En el tema narcomenudeo la efectividad es de un 90 por ciento una vez que la Justicia nos autoriza los procedimientos”.



Control interno, infraestructura y atención al vecino: Ante las consultas sobre reclamos vecinales por supuestas irregularidades en la atención de las dependencias policiales, Gaya fue tajante al recordar que existen canales formales para denunciar el mal desempeño policial. "Hay mecanismos para informar quién no tomó una denuncia y evaluar cómo se trabaja en esas cuestiones", aclaró.



Finalmente, el funcionario concluyó que la idoneidad del personal se evalúa de forma diaria y adelantó que el plan integral de seguridad vigente incluye una fuerte inversión en mejoras edilicias (nuevas comisarías), optimización de la movilidad y capacitación constante para garantizar el despliegue en el territorio.



R: Gladis Lencina