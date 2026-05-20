Más de 13 mil padres deudores alimentarios con sus hijos biológicos

Miércoles, 20 de mayo de 2026

Primero, el hombre cumplirá la responsabilidad de su deber, al traer ser humanos al mundo. No puede abandonar a seres vivos y salir de diversión.



La abogada Debora Núñez- MP 6384 – explicó a Cadena de Radios, los alcances de la ampliación del programa nacional “Tribuna Segura”, que en la provincia del Chaco comenzará a restringir el acceso a estadios y espectáculos masivos a personas que integren el registro de deudores alimentarios.



Núñez recordó que “Tribuna Segura” es una iniciativa nacional vigente desde 2017 y señaló que recientemente se incorporó a los deudores alimentarios a partir de numerosos oficios judiciales que solicitaban prohibir el ingreso a espectáculos deportivos a quienes incumplen con sus obligaciones.



“La resolución 429/2026 fue modificada para incluir a los deudores alimentarios y varias provincias ya adhirieron, entre ellas Corrientes, Chaco y Jujuy”, detalló la letrada.



Asimismo, aclaró que el objetivo de la medida “no es solamente una sanción administrativa”, sino generar mecanismos que incentiven el cumplimiento de las cuotas alimentarias. “Se busca sancionar a las personas incumplidoras no solo con la prohibición de ingreso a espectáculos de fútbol, sino también con otras restricciones como la imposibilidad de salir del país, cargar combustible o realizar distintos trámites que puedan afectar al deudor”, sostuvo.



Núñez también indicó que hace pocos días la resolución fue remitida a la embajada de Estados Unidos por parte del Gobierno nacional en el marco de los preparativos vinculados al próximo Mundial de Fútbol, con el propósito de impedir que quienes figuren en el registro de deudores alimentarios puedan viajar al evento.



Finalmente, remarcó que la normativa prevé la posibilidad de salir del registro una vez cancelada la deuda. “Si la persona paga el monto adeudado junto con los intereses judiciales correspondientes, puede solicitar que su nombre sea retirado del registro de deudores alimentarios”, concluyó.