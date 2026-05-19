Virasoro prepara su centenario con novedosos carteles de chamamé Martes, 19 de mayo de 2026 Con carteles que rinden tributo a los pioneros y a las melodías populares, la ciudad correntina transforma su trazado urbano en un museo a cielo abierto de nuestra identidad musical.

​A las puertas de celebrar su primer centenario, la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro no solo crece en infraestructura y producción, sino que se afianza con fuerza en sus raíces. En una iniciativa que combina el urbanismo con el rescate cultural, las calles, plazoletas y paseos emblemáticos de la localidad lucen renovados carteles que rinden homenaje a los grandes pioneros y a los temas más populares de la cultura chamamecera.



​Caminar hoy por Virasoro es recorrer las páginas doradas de la música litoraleña. Cada esquina se ha transformado en un punto de encuentro con la memoria colectiva, donde los nombres de aquellos que moldearon el sentir correntino con el acordeón y la guitarra quedan inmortalizados para las nuevas generaciones.



​Desde la gestión local señalaron que este proyecto busca que el crecimiento urbano no opaque el legado intangible de la comunidad. Vecinos y visitantes coinciden en que la iniciativa aporta una mística especial a los paseos diarios: cruzar una plazoleta o leer el nombre de una arteria ya no es un acto puramente geográfico, sino un recordatorio de la identidad, la nostalgia y la alegría que el chamamé representa para el pueblo.



​"Cada cartel guarda un recuerdo, una melodía y un pedazo de nuestra identidad correntina", expresaron con orgullo las autoridades culturales de la ciudad.



​De esta manera, pisando los umbrales de sus 100 años de historia, Virasoro demuestra que el progreso no está reñido con la tradición. Al contrario, la ciudad se embellece y se presenta ante el mapa provincial con la frente en alto, latiendo con fuerza al compás del sapucay y honrando a quienes hicieron grande su patrimonio cultural.



R: Gladis Lencina

​A las puertas de celebrar su primer centenario, la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro no solo crece en infraestructura y producción, sino que se afianza con fuerza en sus raíces. En una iniciativa que combina el urbanismo con el rescate cultural, las calles, plazoletas y paseos emblemáticos de la localidad lucen renovados carteles que rinden homenaje a los grandes pioneros y a los temas más populares de la cultura chamamecera.​Caminar hoy por Virasoro es recorrer las páginas doradas de la música litoraleña. Cada esquina se ha transformado en un punto de encuentro con la memoria colectiva, donde los nombres de aquellos que moldearon el sentir correntino con el acordeón y la guitarra quedan inmortalizados para las nuevas generaciones.​Desde la gestión local señalaron que este proyecto busca que el crecimiento urbano no opaque el legado intangible de la comunidad. Vecinos y visitantes coinciden en que la iniciativa aporta una mística especial a los paseos diarios: cruzar una plazoleta o leer el nombre de una arteria ya no es un acto puramente geográfico, sino un recordatorio de la identidad, la nostalgia y la alegría que el chamamé representa para el pueblo.​"Cada cartel guarda un recuerdo, una melodía y un pedazo de nuestra identidad correntina", expresaron con orgullo las autoridades culturales de la ciudad.​De esta manera, pisando los umbrales de sus 100 años de historia, Virasoro demuestra que el progreso no está reñido con la tradición. Al contrario, la ciudad se embellece y se presenta ante el mapa provincial con la frente en alto, latiendo con fuerza al compás del sapucay y honrando a quienes hicieron grande su patrimonio cultural.R: Gladis Lencina



HOMENAJE EN LAS CALLES Virasoro prepara su centenario con novedosos carteles de chamamé

Con carteles que rinden tributo a los pioneros y a las melodías populares, la ciudad correntina transforma su trazado urbano en un museo a cielo abierto de nuestra identidad musical. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI MANTILLA CORRIENTES Crecimiento turístico y ambiental con un nuevo código urbano junto a la UNNE

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