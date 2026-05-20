Hay que enseñar la importancia de la leche humana en los colegios secundarios

Miércoles, 20 de mayo de 2026

El debate por la nutrición temprana llega a las escuelas correntinas. Tras la presentación de un proyecto legislativo para incluir la relevancia de la leche humana en el diseño curricular de la secundaria la ministra de Educación celebró la propuesta



En el marco de la presentación en la Legislatura de un proyecto que busca incorporar en el nivel secundario la importancia de la leche humana, la ministra de Educación de Corrientes, destacó la necesidad de concientizar a los jóvenes sobre la nutrición y el cuidado integral desde los primeros años de vida.



“Hablar de la leche humana, su importancia y la nutrición desde los primeros años de los niños es más que importante y que se trate en las escuelas es fundamental”, expresó la funcionaria.



En ese sentido, consideró que esta iniciativa “colabora en la formación integral de los estudiantes”, al tiempo que remarcó la relevancia de generar espacios de aprendizaje y reflexión dentro de las instituciones educativas.



Además, la ministra confirmó que este miércoles participará de una reunión de trabajo a nivel nacional donde se abordarán distintos temas vinculados al sistema educativo provincial. “Básicamente vamos a trabajar en proyectos de alfabetización y matemática. Generalmente hay una agenda planteada y después van surgiendo otros temas; lo que hacemos es contar un poco cómo se va trabajando en la jurisdicción”, explicó.



Consultada sobre el plan de fortalecimiento en matemática, Miño señaló que actualmente avanzan con las capacitaciones docentes y la implementación de materiales didácticos que fueron exhibidos la semana pasada en Casa de Gobierno.



R: Gladis Lencina