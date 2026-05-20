El G7 cerró filas contra Rusia y ratificó nuevas presiones económicas

Miércoles, 20 de mayo de 2026

Las principales potencias respaldaron más sanciones a Moscú y pidieron evitar que financie la guerra en Ucrania.



Los países que integran el G7 acordaron mantener la presión económica y financiera sobre Rusia durante una reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales realizada en París.



El bloque, conformado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón, reafirmó su apoyo a Ucrania y expresó preocupación por el impacto internacional de la guerra y la crisis en Oriente Medio.



El ministro francés de Economía, Roland Lescure, aseguró que existe una posición “unánime” para impedir que Moscú obtenga nuevos ingresos que puedan ser utilizados para sostener la invasión sobre territorio ucraniano.



Preocupación por el petróleo y Medio Oriente



Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue el efecto de la tensión en Medio Oriente sobre los mercados energéticos globales.



La discusión tomó relevancia luego de que Estados Unidos autorizara temporalmente algunas operaciones vinculadas al petróleo ruso almacenado en alta mar, con el objetivo de contener el aumento del precio internacional del crudo.



Pese a esa flexibilización parcial, el G7 sostuvo que continuará aplicando sanciones y mecanismos de control financiero contra Rusia.





Respaldo económico a Ucrania



Los funcionarios también ratificaron el respaldo político y económico al gobierno ucraniano. En la reunión participaron representantes del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Ucrania.



El G7 destacó los avances de Kiev en materia de reformas económicas y reducción del déficit fiscal, aunque insistió en la necesidad de continuar con esos cambios para sostener la ayuda internacional.



Además, las potencias confirmaron apoyo financiero para reparar daños ocasionados en la central nuclear de Chernóbil durante el conflicto bélico.





Reclamo por el estrecho de Ormuz



Otro de los puntos abordados fue el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo, gas y fertilizantes.



El grupo pidió reabrir el corredor marítimo y advirtió sobre el impacto que la interrupción del tránsito podría generar en la economía global.



Los ministros también debatieron sobre abastecimiento de minerales críticos, cooperación internacional y asistencia a países vulnerables ante la volatilidad económica mundial.





Un escenario internacional cada vez más tenso



La reunión dejó en claro que el G7 busca sostener un frente común frente a Rusia mientras crece la incertidumbre global por la situación en Ucrania y Medio Oriente.



Las próximas semanas serán clave para evaluar si continúan endureciéndose las sanciones económicas y cómo evolucionan los precios de la energía a nivel internacional.