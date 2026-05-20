Nigeria y EEUU lanzaron un operativo y abatieron a 175 yihadistas

Miércoles, 20 de mayo de 2026

La ofensiva contra el Estado Islámico se realizó en el noreste de Nigeria y apuntó a líderes terroristas.



Las fuerzas armadas de Nigeria, junto al Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), realizaron una serie de ataques aéreos y terrestres que dejaron al menos 175 integrantes del Estado Islámico muertos en el noreste del país.



El operativo se concentró principalmente en el estado de Borno, una de las regiones más golpeadas por la violencia yihadista en África Occidental.



Según informó el Ejército nigeriano, entre los abatidos había mandos importantes de ISWAP, la filial del Estado Islámico que opera en la zona desde hace años.







Objetivos destruidos y líderes eliminados



La ofensiva incluyó bombardeos contra depósitos de armas, puestos de control, centros logísticos y estructuras utilizadas para financiar actividades terroristas.



Las autoridades también confirmaron la muerte de Abu-Bilal al-Minuki, señalado como uno de los máximos referentes globales del Estado Islámico.



En los días posteriores fueron abatidos otros dirigentes vinculados a operaciones militares, propaganda y coordinación interna del grupo extremista.



AFRICOM aseguró que las acciones buscaban reducir la capacidad del Estado Islámico para planificar atentados y expandir su influencia en la región.







El avance del terrorismo en África



El noreste de Nigeria enfrenta desde 2009 una fuerte crisis de seguridad por los ataques de Boko Haram y otros grupos armados vinculados al yihadismo internacional.



La situación se agravó en 2016 con la aparición de ISWAP, una escisión de Boko Haram alineada con el Estado Islámico.



Actualmente también opera en la región el grupo Lakurawa, relacionado con organizaciones extremistas del Sahel.







Cooperación militar entre Nigeria y Estados Unidos



A comienzos de 2026, Estados Unidos reforzó su presencia militar en Nigeria con el envío de efectivos y asistencia estratégica para combatir al terrorismo.



Las operaciones conjuntas se intensificaron luego de varios ataques aéreos lanzados a fines del año pasado contra posiciones extremistas en distintas regiones del país.



El gobierno nigeriano sostuvo que continuará con las ofensivas para desarticular células armadas y evitar nuevos ataques contra civiles.







Un conflicto que sigue creciendo



La expansión de grupos yihadistas en África preocupa cada vez más a organismos internacionales y potencias occidentales.



Datos recientes de organismos de monitoreo indican que gran parte de la actividad global del Estado Islámico se concentra actualmente en territorio africano, especialmente en zonas con conflictos armados y débil presencia estatal.