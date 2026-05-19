EE.UU. endurece sanciones contra Cuba y apunta al núcleo del régimen

Martes, 19 de mayo de 2026

Washington sancionó a la inteligencia cubana y a funcionarios clave del gobierno de Díaz-Canel.



Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra organismos de inteligencia y altos funcionarios de Cuba, en una nueva escalada de tensión diplomática con el gobierno de Miguel Díaz-Canel.



La medida fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, e incluye restricciones financieras y bloqueo de activos bajo jurisdicción norteamericana.



Alcance de las sanciones



Entre los organismos alcanzados figura la Dirección de Inteligencia de Cuba, considerada por Washington como una de las principales estructuras de espionaje del régimen.



También fueron incluidos funcionarios vinculados a áreas estratégicas del gobierno cubano, como los ministerios de Comunicaciones, Energía y Justicia.



La lista incorpora a la ministra Mayra Arevich Marín, al ministro Vicente de la O Levy y al titular de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, además de dirigentes políticos y militares ligados al aparato estatal.







Presión sobre el aparato de seguridad



El Departamento del Tesoro además actualizó sanciones ya vigentes contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.



Las restricciones alcanzan a funcionarios relacionados con fuerzas de seguridad y organismos de control interno, en medio de un creciente deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana.



La administración estadounidense sostiene que las medidas buscan aumentar la presión política y económica sobre el régimen cubano.







Exclusión de operaciones con petróleo ruso



En paralelo, la OFAC emitió una nueva licencia vinculada a operaciones internacionales con petróleo ruso, aunque excluyó expresamente a Cuba de cualquier beneficio contemplado en esa autorización temporal.



El documento establece que determinadas transacciones podrán continuar hasta junio de 2026, pero aclara que ninguna operación podrá involucrar a personas o entidades cubanas.



También quedaron fuera de esa flexibilización Irán, Corea del Norte y territorios ocupados de Ucrania.







Crece la tensión entre Washington y La Habana



Las sanciones llegan días después de fuertes declaraciones de Miguel Díaz-Canel, quien advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos podría generar consecuencias “incalculables” en la región.



La crisis económica en Cuba también profundiza el conflicto político interno. La isla enfrenta problemas energéticos, falta de combustible y cortes de electricidad, agravados tras la reducción de suministros provenientes de Venezuela.



Mientras tanto, la relación bilateral continúa en un escenario de máxima tensión y sin señales concretas de acercamiento entre ambos gobiernos.