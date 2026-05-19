Crecimiento turístico y ambiental con un nuevo código urbano junto a la UNNE

Lunes, 18 de mayo de 2026

El intendente de Mantilla, Juan Manuel Insaurralde, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando para ordenar el desarrollo demográfico y turístico de su localidad. En diálogo con Cadena de Radios, enfatizó los códigos urbanos ambientales.



En el marco de la presentación de los avances del Plan Iberá en Concepción del Yaguareté Corá, impulsados por el Comité Iberá en sintonía con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Insaurralde explicó: "Estamos tratando de volcar en nuestra localidad el código que se generó desde el Comité Iberá y la UNNE, para poder aplicarlo a través del Honorable Concejo Deliberante. Esto es saber cómo va a crecer cada localidad en torno al Iberá".



El intendente señaló que el objetivo principal es anticiparse al crecimiento demográfico y regular el impacto del turismo en la región. Para lograrlo, la gestión municipal trabaja articuladamente con el Comité Iberá y el Ministerio de Planificación de la provincia.



La estrategia para su aprobación e implementación local contempla tres ejes: El proyecto será tratado en el Concejo Deliberante local. Se buscará involucrar de manera activa a toda la comunidad. El plan integrará tanto a los sectores del Gobierno como a los prestadores de servicios y el sector privado.



A pesar del contexto, Mantilla avanza en proyectos clave para potenciar su perfil turístico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se ejecutan mejoras en este predio histórico que conecta con el arroyo Batel, consolidando el vínculo de la localidad con los atractivos del Iberá. Está en plena ejecución la construcción de una nueva escuela primaria. Se trabaja en el cerramiento de la cancha de fútbol 5 del Polideportivo Virgen del Carmen y se proyectan próximas mejoras para la cancha de fútbol 11.



Respecto a la realidad económica del municipio, Insaurralde no ocultó su preocupación por la caída en los ingresos de la coparticipación, una situación que obliga a recalcular los gastos diarios. "Los ingresos vienen bajando y eso golpea duro las arcas municipales, por eso nos obliga a priorizar trabajos y mantener los servicios", reconoció.



Sin embargo, el mandatario local llevó tranquilidad al destacar el soporte financiero y político que reciben desde la capital provincial: "Siempre está el acompañamiento de la Provincia. El gobernador nos da una mano", concluyó.



R: Gladis Lencina