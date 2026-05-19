Ucrania lanzó un ataque récord con drones sobre Moscú

Martes, 19 de mayo de 2026

Kiev atacó la capital rusa con más de 500 drones y dejó muertos, heridos y daños en infraestructura clave.



Ucrania lanzó durante la madrugada de ayer un masivo operativo con drones sobre Moscú y otras regiones rusas, en lo que ya es considerado el ataque más grande contra territorio ruso desde el comienzo de la guerra.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas antiaéreos derribaron 556 drones en distintas zonas del país, incluida Crimea y sectores cercanos al mar Negro.





Muertos, heridos y daños en edificios



Las autoridades rusas confirmaron al menos tres muertos y más de una decena de heridos tras los impactos y la caída de restos de drones en áreas urbanas de Moscú y sus alrededores.



Entre los lugares afectados hubo viviendas, una refinería petrolera y zonas industriales. También se registraron incendios y daños materiales en varias localidades cercanas a la capital rusa.



El ataque obligó además a suspender temporalmente las operaciones en aeropuertos internacionales de Moscú por razones de seguridad.







Zelensky defendió la ofensiva



El presidente ucraniano Volodímir Zelensky justificó la ofensiva y afirmó que las acciones buscan presionar al Kremlin para poner fin a la guerra.



Según explicó, los ataques apuntaron contra infraestructura energética y objetivos vinculados al aparato militar ruso. Kiev aseguró que varios drones alcanzaron instalaciones estratégicas ubicadas a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana.







Rusia también intensificó sus bombardeos



Mientras Ucrania avanzaba con el ataque sobre Moscú, Rusia lanzó cientos de drones sobre distintas regiones ucranianas. Las fuerzas de Kiev reportaron nuevos bombardeos nocturnos y ataques contra infraestructura civil y militar.



La escalada se produjo después del fin de una tregua temporal impulsada por mediadores internacionales durante las celebraciones por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.







Un conflicto cada vez más profundo



La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos meses, con ataques de largo alcance y operaciones cada vez más agresivas sobre ciudades e infraestructura estratégica.



Analistas internacionales advierten que el incremento de los bombardeos podría dificultar nuevas negociaciones de paz y ampliar el impacto militar y económico del conflicto en Europa.