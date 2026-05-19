Evo Morales llamó a cercar La Paz y profundizó la crisis política

Martes, 19 de mayo de 2026

El expresidente denunció un operativo militar en su contra y pidió sostener los bloqueos hasta la salida de Rodrigo Paz.



El exmandatario boliviano Evo Morales aseguró que Bolivia atraviesa una “parálisis total” por los bloqueos y protestas impulsadas por sectores afines a su espacio político. Además, sostuvo que el operativo desplegado por el gobierno de Rodrigo Paz fracasó y llamó a mantener el cerco sobre la ciudad de La Paz.



Morales habló desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece refugiado mientras pesa sobre él una orden de captura en una causa por presunta trata de personas. El expresidente afirmó que existe un despliegue militar y policial destinado a detenerlo o atentar contra su vida.



Bloqueos y protestas en distintas regiones



Durante una entrevista radial, Morales describió cortes y bloqueos en varias regiones del país. Mencionó interrupciones en rutas de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, lo que generó complicaciones para el transporte y el abastecimiento.



El dirigente cocalero sostuvo que las movilizaciones crecieron como respuesta a medidas impulsadas por el actual gobierno y remarcó que sus seguidores continuarán con las protestas hasta obtener respuestas políticas.



Las condiciones que planteó Morales



El exmandatario fijó tres puntos para abrir una negociación con el gobierno boliviano. Entre ellos, pidió que no se modifique la Constitución sin un referendo popular y rechazó cualquier intento de privatización de recursos naturales y servicios básicos.



También cuestionó las políticas económicas oficiales y acusó al Ejecutivo de incumplir promesas de austeridad. Según Morales, el conflicto social se agravó tras la presentación de un paquete de leyes vinculadas a reformas económicas y administrativas.



Acusaciones contra el FMI y Estados Unidos



Morales vinculó la crisis a negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que existen presiones para reducir subsidios, privatizar empresas públicas y avanzar con reformas tributarias.



Además, denunció supuestas operaciones del Comando Sur de Estados Unidos y de la DEA en territorio boliviano, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas acusaciones.



La causa judicial y el escenario político



El líder del Movimiento al Socialismo volvió a rechazar la causa judicial que enfrenta por trata y tráfico de personas. Afirmó que se trata de una persecución política destinada a impedir una eventual candidatura.



Mientras tanto, el gobierno boliviano sostiene que las protestas buscan alterar el orden constitucional y responsabiliza al entorno de Morales por la escalada de tensión en distintas regiones del país.



Las movilizaciones continuarán en las próximas horas con marchas previstas hacia la Plaza Murillo, en La Paz, en un contexto de creciente incertidumbre política y social en Bolivia.



