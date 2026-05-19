Pakistán refuerza a Arabia Saudita con miles de soldados y aviones de combate Martes, 19 de mayo de 2026 Islamabad envió tropas, cazas y sistemas antiaéreos a Riad mientras impulsa una tregua más amplia con Irán.

El gobierno de Pakistán desplegó cerca de 8.000 soldados, aviones de combate y sistemas de defensa aérea en Arabia Saudita en medio de la tensión regional por la guerra con Irán.



El operativo forma parte de un acuerdo de defensa mutua firmado entre Islamabad y Riad el año pasado. Fuentes de seguridad y funcionarios citados por medios internacionales indicaron que el objetivo es reforzar la capacidad saudita ante posibles nuevos ataques.





Cazas, drones y defensa aérea



El despliegue incluye alrededor de 16 aviones JF-17 desarrollados junto a China, además de drones militares y sistemas antiaéreos HQ-9. Todo el equipamiento estaría operado por personal pakistaní y financiado por Arabia Saudita.



Las autoridades pakistaníes también habrían dejado abierta la posibilidad de ampliar la presencia militar si el conflicto en Medio Oriente escala en las próximas semanas.







Un pacto estratégico en plena guerra regional



El acuerdo de cooperación militar entre ambos países contempla asistencia mutua ante ataques externos. Incluso, funcionarios pakistaníes deslizaron anteriormente que Arabia Saudita quedaría bajo el paraguas nuclear de Islamabad.



Mientras fortalece sus vínculos militares con Riad, Pakistán también intenta mantener un rol diplomático en la región. El gobierno pakistaní participó recientemente de gestiones para sostener el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.







El trasfondo del conflicto



El envío de tropas ocurrió después de ataques atribuidos a Irán contra infraestructura energética saudita, hechos que elevaron la tensión en Medio Oriente y encendieron alarmas sobre una posible expansión del conflicto.



En paralelo, Arabia Saudita habría respondido con operaciones militares no informadas oficialmente, mientras continúan las negociaciones internacionales para evitar una escalada bélica mayor.





Un escenario con impacto global



La creciente militarización en Medio Oriente genera preocupación internacional por sus consecuencias económicas y geopolíticas, especialmente sobre el mercado energético y la estabilidad regional.



Analistas consideran que el refuerzo militar de Pakistán marca un cambio de escala en la alianza con Arabia Saudita y podría influir en el equilibrio estratégico de la región en los próximos meses.







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