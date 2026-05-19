Estofado, tradición, inclusión y turismo todo el año

Martes, 19 de mayo de 2026

La villa turística correntina ya está ultimando los detalles para uno de sus eventos gastronómicos más esperados. El intendente Oscar "Chino" García confirmó la realización de la 7ª Fiesta Provincial del Estofado como un imán para el turismo regional



“El evento nació respetando nuestra gastronomía local y se transformó en una fiesta muy participativa", destacó el jefe comunal, quien estima la participación de entre 50 y 60 equipos para esta edición.



La competencia promete deleitar a locales y visitantes con sabores auténticos y una organización milimétrica:



Inscripción: Abierta hasta el 10 de junio.



Costo: $50.000 por equipo (máximo 4 integrantes). Información disponible en el área de Turismo local.



Más de 30 evaluadores (5 cada 10 equipos) realizarán una preselección antes de la gran final, la cual contará con la exigente mirada de reconocidos chefs de la zona.



Espectáculos y economía local: El evento no solo se vivirá en las ollas. La propuesta incluye una fuerte sinergia con el sector privado, sumando a empresas, emprendedores y artesanos.



El reconocido artista Lázaro Caballero se presentará el sábado por la tarde-noche, encendiendo los motores de un fin de semana largo que promete alta ocupación hotelera.



García enfatizó que el gran objetivo es desestacionalizar la localidad: “Estamos buscando ser opción todo el año y no solamente vinculados al sol y la playa”.



En paralelo al festival, Paso de la Patria marcará un precedente en la provincia al realizar la primera competencia de pesca adaptada de Corrientes, destinada a la inclusión de personas con discapacidad en la actividad más emblemática del destino.



“Nos da la posibilidad de demostrar que, además de ser una villa turística y pesquera de excelencia, también podemos brindar oportunidades inclusivas”, expresó con orgullo el intendente.



A pesar del entusiasmo, el contexto financiero plantea retos. García no ocultó la compleja realidad que atraviesan las arcas municipales debido a la caída permanente de los recursos coparticipables.



Para paliar esta situación, el municipio se apoya en dos pilares Trabajo en conjunto con el Gobierno provincial, la Cámara de Comercio y el sector privado.



Se continúa gestionando apoyo para resolver obras básicas de infraestructura. “Paso de la Patria vino creciendo en los últimos años y se trabaja fuertemente para dotar a la localidad de todo lo que le falta”, concluyó el jefe comunal.



R: Gladis Lencina