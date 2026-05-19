“A Milei le falta inteligencia no puede hacer recortes en discapacidad o al Hospital"

Martes, 19 de mayo de 2026

El senador nacional Eduardo Vischi, señaló que la mayor preocupación del legislador radica en la economía real y el impacto directo en el entramado productivo.



El senador nacional Eduardo Vischi calificó como “muy interesante” la reunión de trabajo en la que se analizaron los ejes clave de la agenda actual: desarrollo económico, turismo e institucionalidad. Tras el reciente paso de diez senadores de la Comisión de Turismo por Corrientes, Vischi destacó la visión desarrollista del gobernador local y planteó la necesidad de definir qué aportes puede dar desde su banca.



A pesar del complejo escenario actual, el legislador rescató que el Gobierno nacional haya "abierto puertas con otros mercados", invitando a pensar en Corrientes como un producto de exportación. En sintonía con esto, adelantó la presentación de un proyecto de ley enfocado en acompañar e incentivar a los grandes emprendedores.



Propiedad Privada y Vacantes en la Justicia. Esta semana será clave en el Senado, con dos temas prioritarios en el radar de Vischi. Propiedad privada: Se busca avanzar firmemente en un dictamen que garantice su inviolabilidad. Justicia debilitada: El Senado avanza con las audiencias para cubrir las casi 100 vacantes de jueces, fiscales y defensores enviadas por el Ejecutivo.



“Tenemos que completar la Corte Suprema con los dos miembros que faltan para fortalecer la institución y garantizar seguridad jurídica”, afirmó el senador, quien además lanzó un reclamo contundente: “La mujer tiene que estar representada dentro del máximo tribunal” y los nombres propuestos deben ser idóneos.



Alerta Económica y Críticas a la "Motosierra"

La mayor preocupación del legislador radica en la economía real y el impacto directo en el entramado productivo:



Aunque reconoce que el Gobierno nacional resolvió parte de la macroeconomía, advierte que las pymes sufren una crisis severa por la caída en las ventas.



Cuestionó la apertura "indiscriminada" de mercados y alertó que el descontento de muchos argentinos defraudados podría pasar factura en las urnas.



Para cerrar, Vischi dejó una fuerte crítica a la metodología del ajuste fiscal del presidente: “El machetazo en todo no es lo mejor”, señaló, poniendo el dedo en la llaga sobre áreas sensibles como los recortes en discapacidad y el Hospital Garrahan. “Lo que pedimos es tener inteligencia en el recorte del gasto”, concluyó.



R: Gladis Lencina