Fuerte caída del consumo y la falta de capacidad de soluciones del Gobierno de Milei

Lunes, 18 de mayo de 2026

El secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, trazó un duro diagnóstico sobre la realidad que golpea a las pequeñas y medianas empresas del país.



El dirigente advirtió sobre la pérdida de rentabilidad, el impacto de la competencia extranjera y el preocupante avance del comercio ilegal.



"Venimos de una contracción muy fuerte de caída del consumo, que es de lo que vivimos las PyMEs en Argentina. Cuando eso sucede es muy difícil repuntar fácilmente desde nuestra estructura".



El referente empresarial explicó que las PyMEs locales se encuentran desprotegidas ante un escenario de competencia desleal que opera en dos frentes: el contrabando tradicional y el ingreso de mercadería importada que se vuelca al mercado interno de manera irregular.



A esto se suma un dato macroeconómico alarmante: más del 50% de la microeconomía argentina se mueve hoy en la informalidad comercial. Según González, este fenómeno genera un círculo vicioso:



Los municipios y las provincias perciben menos impuestos. Al haber menos dinero disponible, se complican las gestiones locales. El deterioro del poder de compra achica la base de clientes. "En un momento el comprador será menos y desde ese lugar la economía se va desgastando", alertó.



"Falta la lapicera". Al evaluar el rol del Gobierno nacional, González reconoció que existen canales de comunicación, pero cuestionó con dureza la falta de rango político para el sector y la ausencia de respuestas efectivas.



"Hoy a nivel nacional ni tenemos Ministerio", lamentó el dirigente, destacando que el sector carece de un área específica de peso institucional.



Si bien las autoridades de CAME mantienen reuniones con subsecretarios nacionales, González aclaró que estos interlocutores "no tienen la lapicera" para tomar definiciones que impacten positivamente en la realidad PyME. "Diálogo hay, puertas abiertas hay, pero estamos lejos de la solución", concluyó.



Ante este panorama, que definió como "una crisis más y muy fuerte", el dirigente ponderó el rol de resistencia que ejercen las entidades intermedias y las federaciones provinciales para intentar sostener en pie al entramado productivo más importante del país.



R: Gladis Lencina