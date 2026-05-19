Valdés convoca a su gabinete para priorizar el turismo y la eficacia energética

Lunes, 18 de mayo de 2026

El objetivo del encuentro será evaluar el rumbo de la gestión y ajustar la "hoja de ruta" trazada al inicio de su mandato, justo cuando la administración provincial se encamina a cumplir el sexto mes del año.



De visita oficial en Concepción del Yaguareté Corá, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anticipó que la próxima semana encabezará una reunión clave con todo su equipo de ministros. En diálogo con el movilero Facundo Rojas (Cadena de Radios), el mandatario correntino explicó: "Con el gabinete veremos cómo venimos, replanteando nuestros objetivos y cómo avanza esa hoja de ruta que nos trazamos".



Durante su recorrida, el gobernador abordó los temas más urgentes de la agenda pública, que combinan el desarrollo turístico, la infraestructura energética y el impacto de la crisis económica:



Consolidación del Plan Iberá: Valdés ratificó la continuidad del programa y destacó el interés que despierta a nivel federal, mencionando la reciente visita de senadores nacionales. "Este es un caso claro de éxito, porque las políticas públicas tomadas desde el Gobierno son claras y demuestran que este es el camino correcto", enfatizó tras dialogar con una legisladora de Tierra del Fuego.



Estrategia energética para Concepción: Ante el crecimiento de las inversiones en la zona, admitió que el sistema eléctrico local necesita un refuerzo. Explicó que, junto a la DPEC, están replanificando la estrategia energética regional para evitar que los estudios de factibilidad tradicionales omitan la verdadera demanda futura.



R: Gladis Lencina



Cautela ante la baja de recursos: Respecto a la disminución de los fondos de la coparticipación, el gobernador reconoció la complejidad del escenario económico actual, pero aseguró que la Provincia responderá a las demandas sociales "con cautela" para no frenar el plan de desarrollo correntino.



En el plano local, el mandatario anunció que acordó con el intendente de Concepción retomar la construcción de las viviendas del programa Oñondivé. Asimismo, ratificó el apoyo oficial a la Fiesta del Peón Rural, destacando el impacto positivo que este tipo de celebraciones típicas genera en la economía de toda la región.



Finalmente, al ser consultado sobre las actividades previas a la gesta patria del 25 de Mayo, Valdés adelantó que mantendrá reuniones con diversas asociaciones y firmará convenios institucionales, aunque descartó encuentros previstos con autoridades del Gobierno nacional.



En el cierre de sus declaraciones, el gobernador se mostró optimista respecto a la paralizada obra de la autovía de acceso a la ciudad de Corrientes. Confirmó que mantiene conversaciones abiertas con la empresa constructora: "Tenemos esperanza y expectativa. Hemos logrado algunas gestiones para dar claridad y, de ser posible, que esa obra se termine en un año", concluyó.