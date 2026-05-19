Valdés alertó que la Coparticipación acumula casi un año de Caída Financiera

Lunes, 18 de mayo de 2026

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, analizó el crítico escenario económico que golpea a las provincias debido a la recesión y la baja en la coparticipación federal.



En ese contexto, el mandatario fue categórico al desmentir versiones de medios nacionales que indicaban que Corrientes habría solicitado asistencia financiera de emergencia a la Nación.



"Cada vez son más responsabilidades pero menos dinero. Estamos siguiendo de cerca los números mes a mes (...). Nosotros no estamos pidiendo adelanto de coparticipación", sentenció de manera contundente.



Consumo en baja y el impacto en los municipios

El gobernador explicó que el recorte de fondos responde de forma directa a la contracción económica generalizada: "La falta de reactivación en el consumo termina haciendo que los fondos coparticipables sean menos".



Al evaluar el impacto territorial, Valdés dejó tres definiciones clave:



Alerta por la recaudación: Precisó que este ya representa "casi el mes número 11 de caída de coparticipación", describiendo el desplome como "abrupto".



Emergencias locales: Al referirse a los municipios correntinos que comenzaron a declarar la emergencia económica, señaló que era una situación previsible y que ya se venía dialogando.



Pedido de austeridad: Instó a los intendentes a cuidar los recursos públicos con cautela, aunque aclaró que "no se puede frenar todo por los compromisos que se tienen". Definió la etapa actual como "meses de reacomodo y orden".



Agenda de infraestructura: Rutas, travesía urbana y obras prioritarias

A pesar de las restricciones presupuestarias, el Ejecutivo provincial avanza en gestiones clave de conectividad y obra pública junto a las comunas:



Concesión de rutas nacionales: La Provincia ya recibió el convenio correspondiente y se encuentra bajo análisis técnico. Desde Nación solicitaron cuatro meses para confeccionar el pliego, pero Corrientes intentará negociar una prórroga de ese plazo.



Reclamo por la Travesía Urbana: Valdés expresó su preocupación debido a que esta obra clave sobre la avenida 3 de Abril no estaría incluida dentro del Corredor Belgrano. Adelantó que la Provincia buscará una audiencia en Buenos Aires para exigir que el mejoramiento de la travesía sea contemplado y para seguir de cerca los reclamos judiciales vigentes.



Frentes locales: Confirmó que se trabaja junto a distintos intendentes en la reactivación de obras consideradas de máxima prioridad en el interior.



Terrenos de La Unidad, Yacyretá y los actos del 25 de Mayo

En otro orden de temas, el mandatario anticipó que en el transcurso de la semana podrían surgir novedades institucionales de peso respecto al traspaso de los terrenos de la ex Unidad Penal 1, las tierras del puerto y las gestiones pendientes por las regalías de la represa de Yacyretá.



Finalmente, el gobernador extendió la invitación a toda la ciudadanía para participar de los actos oficiales en conmemoración de la Revolución de Mayo, que se desarrollarán en la Costanera capitalina. Para garantizar una concurrencia masiva, anunció que se están realizando las gestiones necesarias para que el servicio de colectivos urbanos sea gratuito durante esa jornada festiva.



R: Gladis Lencina