La Escarapela de la identidad, unidad y orgullo Nacional Argentino

Lunes, 18 de mayo de 2026

Cada 18 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Escarapela, el símbolo patrio que fue solicitado por el General Manuel Belgrano para unificar los colores del ejército nacional y distinguirse de los enemigos y fomentar el nacionalismo.



Ante el pedido del patriota argentino en febrero de 1812, el Primer Triunvirato de Gobierno, integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana, respondió con el reconocimiento de la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y celeste.



Desde hace más de 80 años esta insignia se utiliza en fechas patrias y actos escolares como símbolo de identidad, unidad y orgullo nacional.



Por qué se celebra el Día de la Escarapela cada 18 de mayo

El Día de la Escarapela se celebra cada 18 de mayo y, desde 1941, forma parte de las conmemoraciones obligatorias en las escuelas e instituciones educativas primarias de todo el país. La fecha fue impulsada por distintos docentes que promovieron el uso de este símbolo patrio para que los chicos argentinos la lucieran en las aulas desde hace más de 80 años



Algunas versiones sostienen que los colores blanco y celeste comenzaron a utilizarse durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, y luego se extendieron entre los criollos. Otras indican que el símbolo nació a partir de un grupo de damas de la alta sociedad porteña que llevó esos colores durante un encuentro con Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, en 1810.



También existe una versión que asegura que Domingo French creó la Escarapela, aunque esa versión es considerada falsa. Se cree que esa historia surgió de la tradición oral y fue retomada por Bartolomé Mitre en una de sus obras sobre la historia argentina.



Sin embargo, sí se sabe que durante las jornadas del 22 y 25 de mayo de 1810 se utilizaron lazos blancos para identificar a los patriotas que apoyaban la Revolución de Mayo, y que es posible que French y Beruti hayan sido los encargados de repartir esas cintas.