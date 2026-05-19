Gremios denuncian "lista negra" y restricciones judiciales para protestar

Lunes, 18 de mayo de 2026

La tensión en torno al conflicto laboral de la hilandería Alal en Goya sumó un nuevo capítulo de malestar. Mariano Gauna, secretario gremial de los trabajadores despedidos, expresó su profunda preocupación por el presente de las familias afectadas.



En declaraciones a Cadena de Radios, el dirigente sindical reveló que se dictó una orden perimetral que restringe la movilización de los manifestantes cerca de las propiedades de los dueños de la firma. Apuntó con dureza contra una reciente resolución de la Justicia local que limita el derecho a la protesta.



"Tenemos una medida perimetral para alrededor de 10 a 15 personas que estamos en una lista negra. No entendemos a la Justicia en Goya porque no podemos manifestarnos cerca de la vivienda de los dueños de la empresa reclamando lo que nos corresponde de manera pacífica", cuestionó Gauna.



Los detalles de la medida judicial

Según precisó el referente gremial, la resolución impone una restricción de acercamiento por un plazo de 180 días a lugares específicos vinculados a los empresarios textiles. "La Justicia le dio la derecha a ellos", lamentó el dirigente.



Desde el sector de los trabajadores despedidos se defendió la modalidad de los reclamos, bajo los siguientes argumentos:



Carácter pacífico: Aseguran que las marchas y concentraciones nunca buscaron la violencia, sino visibilizar el conflicto.



Reclamo legítimo: El fin único de las medidas de fuerza es exigir el pago de las indemnizaciones que por ley les corresponden tras los despidos.



Un panorama social y económico crítico

Mientras el frente judicial suma restricciones, el día a día de las familias de los ex operarios se vuelve cada vez más complejo. La hilandería atraviesa un proceso judicial y concursal, lo que mantiene los pagos frenados.



Actualmente, el escenario para los trabajadores despedidos se caracteriza por:



Falta de reinserción laboral: La gran mayoría de los damnificados aún no ha podido conseguir un empleo formal estable.



Precarización: Para subsistir, los trabajadores deben recurrir a changas y trabajos esporádicos mientras aguardan resoluciones judiciales de fondo.



R: Gladis Lencina