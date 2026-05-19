Renace el muralismo correntino a través del arte urbano con identidad local

Lunes, 18 de mayo de 2026

El colectivo de jóvenes artistas ÑandeArte proyecta devolver a Corrientes el esplendor de sus murales. En diálogo con Cadena de Radios, el productor cultural e integrante del proyecto, Luciano Flinta, detalló como trabajan para fortalecer la cultura



Para esta nueva etapa, el colectivo busca tejer alianzas con empresas, comercios y ONG. La idea es que toda la comunidad se involucre para financiar e impulsar las intervenciones urbanas.



"Tenemos un proyecto, pero la idea es apostar a la cultura, al arte y a los artistas locales", sintetizó Flinta.



El muralismo en Corrientes tuvo una época dorada en los años 80 de la mano de grandes referentes como José Kura y Juan Carlos Soto, pero esa impronta se fue desdibujando al llegar el nuevo milenio. "En los años 2000 se perdió y ahora ÑandeArte busca renacer el muralismo", aseguró el productor.



Utilizan principalmente el esgrafiado y los relieves para dar vida a las paredes. Las técnicas se usan para plasmar la cultura y las raíces correntinas. El trabajo se nutre de valores bien nuestros como la solidaridad, el orgullo y el "enchamigamiento", fundamentales para el despliegue comunitario tanto en los barrios de Capital como en el interior provincial.



"La cultura es la que construye nuestra forma de ser, de pensar y la sociedad en sí", definió el referente de ÑandeArte.



Próximos proyectos: De las escuelas a los museos

El trabajo de ÑandeArte no es improvisado; incluye una fuerte labor de integración previa con los vecinos, jóvenes y jardines de infantes de cada zona a intervenir.



Paredes con historia en el Barrio Doctor Montaña: A partir del 1 de junio, el colectivo comenzará un nuevo mural en el Colegio Favaloro. La iniciativa fue impulsada por el profesor Alejandro y contará con la participación activa de los propios estudiantes.



Flinta aprovechó para invitar a la comunidad a "El Legado 2", una propuesta que se desarrolla en el Museo de Bellas Artes en el marco de la feria de arte contemporáneo. El próximo sábado habrá intervenciones artísticas en vivo y muestras abiertas al público en el horario de 10 a 21 hs.



R: Gladis Lencina