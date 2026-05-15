Polich destacó el aumento de la recaudación y sorteó un auto para premiar el compromiso ciudadano

Viernes, 15 de mayo de 2026

El intendente reconoció que el cumplimiento de los vecinos creció un 12% y admitió la necesidad de mejorar los servicios públicos en las zonas con menor tasa de pago. Una madre de cuatro hijos se ganó el vehículo cero kilómetro.



El jefe comunal, Claudio Polich, destacó la importancia del compromiso ciudadano y aseguró que “hay que buscar todos los mecanismos posibles para una mejor administración del dinero de los vecinos, que en este caso apuestan con el pago de sus impuestos. Esto tiene que ver con ciudad, ciudadanía y responsabilidad civil”.



Polich sostuvo que “en la medida en que cada uno cumpla con sus responsabilidades vamos a ir teniendo mejor calidad de servicios públicos”. Además, reconoció que aún existen sectores donde las prestaciones municipales no son las adecuadas. “Hacemos esfuerzos permanentes y somos conscientes de que hay lugares donde los servicios no son buenos, por eso hay baja tasa de pago de los vecinos.



En algunos casos los servicios no son buenos ni regulares, entonces al vecino le cuesta pagar impuestos. En eso tenemos que avanzar”, afirmó.



El intendente remarcó que “la única forma es trabajando en conjunto y valorando el esfuerzo de la gente que, como sea, cumple con sus impuestos”. También indicó que gobernar implica afrontar escenarios complejos: “La responsabilidad de gobernar es no siempre hacerlo en una situación ideal. Este mes tuvimos un 12 por ciento más de contribución, así que creo que para el año que viene vamos a mejorar”.



En ese sentido, consideró que el incremento en la recaudación “es un estímulo” y señaló que “tenemos que buscar que todos podamos cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque eso después nos permite exigir”.



Finalmente, Polich enfatizó que el objetivo es “jerarquizar la idea de que vale la pena pagar impuestos y que ser contribuyente nos pone en un escalón superior en responsabilidad ciudadana”.



Por su parte, la flamante ganadora del automóvil comentó que todos los años realiza el pago anual anticipado para acceder al beneficio del descuento y manifestó su alegría por obtener el premio. “Ahora se viene algo nuevo: aprender a manejar”, expresó entre risas.



R: Gladis Lencina







