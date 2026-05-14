"Todos en algún punto somos manipuladores"

Jueves, 14 de mayo de 2026

La licenciada Aranza Vallejos Yunes destacó la llegada a Corrientes de “Manipulación y Depwhatendencia”, un evento que combina entretenimiento y psicología para abordar los lazos afectivos desde una mirada cercana y sin prejuicios.



La salud mental sale del consultorio para instalarse en un formato disruptivo. La licenciada en Psicología Aranza Vallejos Yunes celebró el desembarco en la provincia de “Manipulación y Dependencia”, una iniciativa creada por el jujeño Adrián Hinojosa. La propuesta rompe con el esquema de las charlas académicas tradicionales al integrar el humor y la participación activa del público para analizar la complejidad de los vínculos humanos. "Una propuesta busca desmitificar la dependencia emocional a través del humor".



Desdramatizar para comprender: Según Vallejos Yunes, el valor fundamental de esta experiencia radica en su enfoque dinámico. La intención es tratar problemáticas profundas quitándoles el peso de la solemnidad extrema. “Lo que hace Adrián es hablar de estos temas tratando de sacar el drama y la seriedad, sin dejar de lado el trasfondo de cada caso”, explicó la profesional, subrayando que la interacción con los asistentes permite una comprensión más genuina.



En este sentido, la psicóloga planteó una visión provocadora sobre los comportamientos cotidianos: “El encuentro hace entender que todos, en algún punto, somos manipuladores y que no todo es completamente malo”.



La visibilización frente al "ruido" de las redes

Para la licenciada, el auge de estas temáticas en la agenda pública no es una tendencia pasajera, sino un avance social necesario. “No se pone de moda, sino que gracias a Dios se está visibilizando más la salud mental y entendiendo que importa”, afirmó.



Sin embargo, advirtió sobre los riesgos del exceso de información en la era digital. Vallejos Yunes señaló que, aunque hay más apertura, las redes sociales suelen bombardear con conceptos que terminan generando confusión. “A veces el otro no sabe cómo salir o no entiende lo que le pasa debido a la cantidad de información distorsionada”, concluyó, reforzando la importancia de espacios profesionales que traduzcan estos conceptos de forma clara y humana.



R: Gladis Lencina