Prevén heladas rurales y al menos 10 días sin lluvias Miércoles, 13 de mayo de 2026 Las temperaturas seguirán bajas en Corrientes durante mayo. Habrá mañanas frías, heladas rurales y tardes templadas.

El frío continuará marcando el clima en Corrientes durante gran parte de mayo, con mínimas bajas, mañanas heladas en zonas rurales y jornadas estables sin lluvias en el corto plazo.



De acuerdo con las previsiones meteorológicas, hoy la temperatura mínima rondará los 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23. Para el jueves, se espera un leve aumento en las mínimas, que oscilarán entre los 9 y 11 grados, con máximas cercanas a los 22.



Heladas en áreas rurales



El ingreso de aire frío mantendrá condiciones invernales especialmente durante las primeras horas del día. Las heladas seguirán presentes en sectores rurales de la región central del país, incluyendo áreas productivas del Litoral.



Aunque hacia mediados de semana podrían registrarse vientos del norte que ayuden a elevar las temperaturas durante la tarde, los amaneceres continuarán siendo fríos en gran parte de la provincia.



Tiempo estable y sin lluvias



Otro de los aspectos destacados del pronóstico es la ausencia de precipitaciones. No se esperan lluvias al menos durante los próximos diez días, lo que favorecerá las tareas agrícolas y de cosecha.



Las condiciones secas y estables permiten avanzar con actividades en el campo, aunque especialistas advierten que las bajas temperaturas pueden generar riesgos para algunos cultivos sensibles a las heladas.



Cómo seguirá el tiempo en mayo



El escenario climático previsto para los próximos días muestra características típicas del invierno: varias jornadas con mínimas muy bajas y tardes moderadas o templadas.



Por el momento, no hay señales de cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, por lo que el frío continuará siendo protagonista en Corrientes y gran parte de la región durante la segunda quincena de mayo.







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