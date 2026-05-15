Meza alertó por parálisis e intento de Nación de trasladar los gastos de Obras a Corrientes

Viernes, 15 de mayo de 2026

El ministro de Obras Públicas provincial advirtió que el diagnóstico de parálisis es unánime en todo el país. El sector privado está en crisis por falta de pagos y el Gobernador deberá definir si la provincia puede absorber la Autovía de la Ruta 12.



En un escenario de creciente tensión por la parálisis de la infraestructura en todo el país, el ministro de Obras Públicas de Corrientes, Jorge Meza, brindó detalles sobre el reciente encuentro del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP) mantenido en Buenos Aires. Las conclusiones del funcionario provincial reflejan una preocupación unánime entre sus pares: la falta de definiciones sobre el futuro de las obras nacionales y la intención de la administración central de delegar responsabilidades financieras a las provincias.



Meza destacó que, tras dialogar con ministros de otras jurisdicciones, el diagnóstico es idéntico en todo el territorio nacional. "Hay mucha coincidencia en cuanto a cómo está la obra pública nacional en cada provincia: obras paralizadas y desconocimiento sobre cuándo van a reactivarse", señaló el ministro a diario época. La preocupación no es solo estatal; el funcionario advirtió que el sector privado atraviesa una situación crítica debido al incumplimiento de pagos por parte de Nación, lo que mantiene en vilo a las empresas constructoras encargadas de los proyectos.



Uno de los puntos más sensibles para Corrientes es la Autovía de la Ruta Nacional N°12, específicamente en su tramo de travesía urbana. El ministro fue enfático al solicitar la continuidad de esta obra, subrayando que la Provincia —junto al Municipio capitalino— ya ha impugnado los pliegos de la Red Federal de Concesiones.



"La Provincia ve necesario considerar cuestiones clave sobre el financiamiento del mantenimiento y mejoramiento de estas vías que no estaban claras en los pliegos", explicó Meza, quien aún aguarda el detalle oficial sobre si esta obra está efectivamente en la agenda de prioridades del Gobierno nacional.



Según el funcionario correntino, la estrategia de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación (hoy dependiente del Ministerio de Economía) es clara: reducir la intervención estatal directa. En este sentido, reveló que Nación analiza un paquete de entre 10 y 15 obras pendientes para ser incluidas en un nuevo convenio, con la firme intención oficial de trasladar la responsabilidad de la continuidad de estos trabajos a la Provincia.



"Esa es la idea de Nación. Ahora falta que la Provincia esté dispuesta a aceptarlo", sentenció Meza. En última instancia, será el gobernador Gustavo Valdés quien deba evaluar si el distrito cuenta con los recursos financieros necesarios para absorber obras que, originalmente, debían ser costeadas por las arcas nacionales.



Pese a la importancia del encuentro, el ministro calificó la reunión como "muy corta" y confesó que las expectativas de obtener certezas inmediatas no fueron del todo cumplidas. No obstante, existe un compromiso de las autoridades nacionales de enviar información detallada sobre los porcentajes de avance de cada obra en los próximos días. "A partir de ahí, podremos dar una mejor información", concluyó Meza, dejando en claro que la reactivación de la construcción en Corrientes sigue siendo, hoy por hoy, un interrogante sin respuesta definitiva.

